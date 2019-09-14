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«Реал» едва не упустил победу над «Леванте»

сегодня, 15:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Реал» переиграл «Леванте» в матче 4-го тура испанской Примеры. 

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Леванте» - 3:2 (3:0)
Голы: Бензема 25, Бензема 31, Каземиро 40 - Майораль 49, Мелеро 75

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Габриэль Милитао 60), Марсело, Каземиро (Азар 60), Лукас, Хамес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Везу, Оскар Дуарте (Мелеро 68), Постиго, Клер, Рочина (Марти 68), Вукчевич (Барди 56), Кампанья, Майораль, Моралес
Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Каземиро 28, Лукас 40, Везу 80, Клер 90.

Отметим, что за мадридский клуб состоялся дебют полузащитника Эдена Азара.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил da da da
   337 / 712
сегодня в 16:14
3 ЛЧ Зидана наверно главная несправедливость в истории футбола,это факт как мы видим.
Разведи марганцовочку и приложи:)
VIPded
VIPded
   35 / 712
сегодня в 16:13
Бензема красава, конечно.
gentlewolf
gentlewolf
   337 / 712
сегодня в 16:13
Какой сейв Куртуа, какой лучший? Вы что ? Там в него практически пробили, обязан брать был любой средний вратарь.
А вот два гола в ближний угол - это как раз куртуазно. .овно в воротах.
Zizou_10
Zizou_10
сегодня в 16:09
Сейв Куртуа на последних минутах единственное полезное действие пока, что приходит в голову. Ну, с победой
Insanely cool
Insanely cool
   652 / 712
сегодня в 16:08
    da da da
    da da da ответил starche
       88 / 712
    сегодня в 16:08
    Маргариновые позорники отскочили, еле ноги унесли...............Жаль. Физрук спасся..........
    3 ЛЧ Зидана наверно главная несправедливость в истории футбола,это факт как мы видим.
    starche
    starche
       360 / 712
    сегодня в 16:07
    Свои же болелы знатно посвистели во втором.
    cska plus
    cska plus
       2 / 712
    сегодня в 16:07
    Снова валидольная победа.
    борька
    борька
       106 / 712
    сегодня в 16:06
    Унесли ноги, дома,
    starche
    starche ответил eleven LC
       360 / 712
    сегодня в 16:06
    Реал и Куртуа без пропущеных голов не те! Победили и хорошо,надеюсь Валенсия сегодня тоже победит!
    Напрасно надеешься.
    vastudio
    vastudio
       241 / 712
    сегодня в 16:06
    Следующий раз Е2 уже не получится)
    Belgie2009
    Belgie2009
       320 / 712
    сегодня в 16:05
    No Kasemiro no party)
    starche
    starche ответил Strikers188
       360 / 712
    сегодня в 16:04
    Куртуа лучший! Всего 1 сэйв за игру, но какой, принёс 3 очка команде!
    Из угла бы он не вытащил...........
    starche
    starche
       360 / 712
    сегодня в 16:02
      da da da
      da da da ответил Alex12357
         88 / 712
      сегодня в 16:01
      Ошибка,Неймар не будет играть,Инфантино так решил!
      Инфантино пожалел Реал?))
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         115 / 712
      сегодня в 16:00
      шикарный 1 тайм и после перерыва команда "уехала" в Париж на игру с ПСЖ...Расслабон в головах, в ногах и конечно неповторимый Куртуа пропустивший 2 голешника в ближние "вратарские" углы. Хорошо хоть на 91мин один сейв сделал, ради чего его брали собственно. Хамес был хорош! как И Бензема!
      С победой Мадридисты, игра строится, пока не все гладко, но будем посмотреть.
      No problem
      No problem
         456 / 712
      сегодня в 15:59
      Без дырок в защите никак.
      Марс сдох,Винисиус лашпек,Хамес норм.
      Азар еще в ауе,ну....пойдет так сыграли. Всех с победой друзья мои!
      Alex12357
      Alex12357 ответил da da da
         361 / 712
      сегодня в 15:59
      Неймар и Мбаппе разорвут РМ 5-1.
      Ошибка,Неймар не будет играть,Инфантино так решил!
      eleven LC
      eleven LC
         169 / 712
      сегодня в 15:58
      Реал и Куртуа без пропущеных голов не те!
      Победили и хорошо,надеюсь Валенсия сегодня тоже победит!
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений
         144 / 712
      сегодня в 15:58
      отскончил алжирский физрук с горем пополам но это только начало сегодня повезло больше не повезет
      Strikers188
      Strikers188
         419 / 712
      сегодня в 15:58
      Куртуа лучший!
      Всего 1 сэйв за игру, но какой, принёс 3 очка команде!
      YNWA
      YNWA
         193 / 712
      сегодня в 15:57
      Отскокище!
      da da da
      da da da
         88 / 712
      сегодня в 15:57
      Неймар и Мбаппе разорвут РМ 5-1.
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