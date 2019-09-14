«Реал» едва не упустил победу над «Леванте»

«Реал» переиграл «Леванте» в матче 4-го тура испанской Примеры.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Леванте» - 3:2 (3:0)
Голы: Бензема 25, Бензема 31, Каземиро 40 - Майораль 49, Мелеро 75
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Габриэль Милитао 60), Марсело, Каземиро (Азар 60), Лукас, Хамес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Везу, Оскар Дуарте (Мелеро 68), Постиго, Клер, Рочина (Марти 68), Вукчевич (Барди 56), Кампанья, Майораль, Моралес
Главный тренер: Лопес Пако.
Предупреждения: Каземиро 28, Лукас 40, Везу 80, Клер 90.
Отметим, что за мадридский клуб состоялся дебют полузащитника Эдена Азара.
А вот два гола в ближний угол - это как раз куртуазно. .овно в воротах.
А вот два гола в ближний угол - это как раз куртуазно. .овно в воротах.
С победой Мадридисты, игра строится, пока не все гладко, но будем посмотреть.
С победой Мадридисты, игра строится, пока не все гладко, но будем посмотреть.
Марс сдох,Винисиус лашпек,Хамес норм.
Азар еще в ауе,ну....пойдет так сыграли. Всех с победой друзья мои!
Марс сдох,Винисиус лашпек,Хамес норм.
Азар еще в ауе,ну....пойдет так сыграли. Всех с победой друзья мои!
Победили и хорошо,надеюсь Валенсия сегодня тоже победит!
Победили и хорошо,надеюсь Валенсия сегодня тоже победит!
Всего 1 сэйв за игру, но какой, принёс 3 очка команде!
Всего 1 сэйв за игру, но какой, принёс 3 очка команде!