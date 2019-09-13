«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» перед встречей с «Зенитом»

«Лион», соперник «Зенита» в Лиге чемпионов, сыграл вничью с «Амьеном» в матче 5-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (8 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Амьен» (4 очка) - 16-й.
«Амьен» - «Лион» 2:2 (1:2)
Голы: Жалле 7, Бодмер 90+1 - Дембеле 9, Дембеле 34
«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Шеджу, Лефор, Алисами, Какута, Блин (Монкондьют 75), Гнаоре, Диабате (Бодмер 87), Конате (Отеро 23), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.
«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело (Соле 82), Андерсен, Дюбуа, Рен-Аделед (де Соуза Оливейра 78), Тусар, Ауар, Траоре, Дембеле, Мартен (Корне 85)
Главный тренер: Силвиньо.
Предупреждения: Диабате 3, Рен-Аделед 74, Монкондьют 85, Шеджу 88, Тусар 90+3
А Зениту Арсенал достался , хоть и тульский.
А Зениту Арсенал достался , хоть и тульский.