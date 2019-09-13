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«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» перед встречей с «Зенитом»

вчера, 23:40
АмьенЛоготип футбольный клуб Амьен2 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион», соперник «Зенита» в Лиге чемпионов, сыграл вничью с «Амьеном» в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (8 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Амьен» (4 очка) - 16-й.

«Амьен» - «Лион» 2:2 (1:2)
Голы: Жалле 7, Бодмер 90+1 - Дембеле 9, Дембеле 34

«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Шеджу, Лефор, Алисами, Какута, Блин (Монкондьют 75), Гнаоре, Диабате (Бодмер 87), Конате (Отеро 23), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело (Соле 82), Андерсен, Дюбуа, Рен-Аделед (де Соуза Оливейра 78), Тусар, Ауар, Траоре, Дембеле, Мартен (Корне 85)
Главный тренер: Силвиньо.

Предупреждения: Диабате 3, Рен-Аделед 74, Монкондьют 85, Шеджу 88, Тусар 90+3

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   77 / 713
сегодня в 00:49
С Депаем все будет по другому.
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 713
сегодня в 00:46
Лион силы поберег .
А Зениту Арсенал достался , хоть и тульский.
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 713
сегодня в 00:20
    drug01
    drug01
       87 / 713
    сегодня в 00:12
    Значит силы экономит...
    swift stream
    swift stream
       45 / 713
    сегодня в 00:00
    Это хорошо.
    Fulham
    Fulham
       662 / 713
    вчера в 23:50
    Ну зенит та он точно хлопнет!
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