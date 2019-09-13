«Зенит» одержал комфортную победу над тульским «Арсеналом»

«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» (20 очков) вышел на первое место в турнирной таблице, «Арсенал» (13) - седьмой.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Арсенал» 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба 5, Дриусси 66 (пенальти), Шатов 88 - Берхамов 56
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Кузяев (Шатов 70), Дриусси, Жирков (Караваев 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин 76)
Главный тренер: Семак Сергей
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Альварес (Володько 16), Костадинов, Берхамов (Комбаров 64), Ткачев, Кангва, Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Денисов 40, Бауэр 42, Луценко 68, Азмун 75
Судья: Кукуян Павел
В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Спартак».
Если вы из этой группы не выйдете, то смысл Зенитовского там пребывания?
Хотя...Ляйпциг вы не обыграете, Бенфика сейчас на ходу, много мячей колотит, молитись на французов чтобы не опозориться и пробиться в ЛЕ)
Если вы выйдете из группы я не буду поздравлять, я не уважаю Зенит.
Есть клуб за который болею, есть клуб за который переживаю, есть клубы которые уважаю, за игру или их историю, а есть Зенит и ЦСКА...вторые вообще отвращение вызывают...
Если вы из этой группы не выйдете, то смысл Зенитовского там пребывания?
Хотя...Ляйпциг вы не обыграете, Бенфика сейчас на ходу, много мячей колотит, молитись на французов чтобы не опозориться и пробиться в ЛЕ)
Если вы выйдете из группы я не буду поздравлять, я не уважаю Зенит.
Есть клуб за который болею, есть клуб за который переживаю, есть клубы которые уважаю, за игру или их историю, а есть Зенит и ЦСКА...вторые вообще отвращение вызывают...
А что на счет тарасовки - я уже по духу сообщений чую. Так что не спорь.
А что на счет тарасовки - я уже по духу сообщений чую. Так что не спорь.
И что значит стукач? Конкретику в студию можно?
И что значит стукач? Конкретику в студию можно?
Погоди пару дней, армейца разбанят.тогда поговорим на Кроне. ок?
Погоди пару дней, армейца разбанят.тогда поговорим на Кроне. ок?
Тульский ветер ещё подует .. ...
И Зенит ещё обыграем ...
Когда ? Да , ктож его знает .......
😍🤩😋⚠️
Тульский ветер ещё подует .. ...
И Зенит ещё обыграем ...
Когда ? Да , ктож его знает .......
😍🤩😋⚠️
"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. " (От Матфея 7:6)
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Я только процитировал библию, или тут и это запрещено?
"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. " (От Матфея 7:6)
____________________
Я только процитировал библию, или тут и это запрещено?
Иди наситучи лучше гавроша)))че так мелко?))
Иди наситучи лучше гавроша)))че так мелко?))
нннне
нннне
Да нет греха, стукачам простительно)))
Да нет греха, стукачам простительно)))
Есть ведь грешок, ды?)))
Есть ведь грешок, ды?)))
Т.е. с бюджетом как у Тулы , и при этом сможет в ЛЕ попасть .
Помню ваши 90 е .
Вот тогда и поговорим ...... 😍🤩😋⚠️
Т.е. с бюджетом как у Тулы , и при этом сможет в ЛЕ попасть .
Помню ваши 90 е .
Вот тогда и поговорим ...... 😍🤩😋⚠️