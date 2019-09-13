ГлавнаяНовости

«Зенит» одержал комфортную победу над тульским «Арсеналом»

вчера, 21:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» (20 очков) вышел на первое место в турнирной таблице, «Арсенал» (13) - седьмой.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Арсенал» 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба 5, Дриусси 66 (пенальти), Шатов 88 - Берхамов 56

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Кузяев (Шатов 70), Дриусси, Жирков (Караваев 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин 76)
Главный тренер: Семак Сергей

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Альварес (Володько 16), Костадинов, Берхамов (Комбаров 64), Ткачев, Кангва, Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Денисов 40, Бауэр 42, Луценко 68, Азмун 75

Судья: Кукуян Павел

В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» перед встречей с «Зенитом»
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии6
Прощальный матч Компани завершился вничью
12 сентября Комментарии24
Сборная Бразилии сенсационно уступила Перу
11 сентября Комментарии33
Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику
11 сентября Комментарии39
Покер Роналду, победа Англии и другие результаты отбора Евро-2020
11 сентября Комментарии9
Англия пропустила три мяча от Косово
10 сентября Комментарии53
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   206 / 713
сегодня в 03:36
Борьбы не получилось.
kastites
kastites
   163 / 713
сегодня в 03:30
ЗЕНИТ чемпион!!!!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Гавроша
   137 / 713
сегодня в 02:48
Так я и говорю посмотрим.
Если вы из этой группы не выйдете, то смысл Зенитовского там пребывания?
Хотя...Ляйпциг вы не обыграете, Бенфика сейчас на ходу, много мячей колотит, молитись на французов чтобы не опозориться и пробиться в ЛЕ)
Если вы выйдете из группы я не буду поздравлять, я не уважаю Зенит.
Есть клуб за который болею, есть клуб за который переживаю, есть клубы которые уважаю, за игру или их историю, а есть Зенит и ЦСКА...вторые вообще отвращение вызывают...
Гавроша
Гавроша ответил BAHbKA BCTAHbKA
   52 / 713
сегодня в 02:39
Тарасовка не моя, а ваш проект тянут свистки. Посмотрим как вы в ЛЧ будете играть. 3-0 от аутсайдера испанского чемпионата все помнят...
Мы еще не играли, а ты уже говоришь посмотрим. А если Зенит из группы выйдет - где ты будешь? Напишешь свои поздравления?

А что на счет тарасовки - я уже по духу сообщений чую. Так что не спорь.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Гавроша
   137 / 713
сегодня в 02:38
Тарасовка не моя, а ваш проект тянут свистки. Посмотрим как вы в ЛЧ будете играть. 3-0 от аутсайдера испанского чемпионата все помнят...
Гавроша
Гавроша
   52 / 713
сегодня в 02:38
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик ответил BAHbKA BCTAHbKA
    сегодня в 02:37
    Ну как всегда в принципе. Человек-свисток помог бомжам, второй пень высосан из пальца...смольников падал еще до касания, оставил специально ногу, а судье это и нужно было...и только игрокам Зенита можно с судьями в такой манере разговаривать...это должна была быть красная.
    Да конечно, то что Зенит в москве выиграл тоже ВАР виноват, а то бы засчитали левый гол спартака, и была бы совсем другая игра.
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик ответил Гавроша
    сегодня в 02:36
    Посмотри на свою тарасовку, если бы не свистуны, то был бы спартак не на 6 месте а на 14.
    Лучше всего, если бы спартак, на радость всей России, играл в ПФЛ.
    Гавроша
    Гавроша ответил BAHbKA BCTAHbKA
       52 / 713
    сегодня в 02:35
    Ну как всегда в принципе. Человек-свисток помог бомжам, второй пень высосан из пальца...смольников падал еще до касания, оставил специально ногу, а судье это и нужно было...и только игрокам Зенита можно с судьями в такой манере разговаривать...это должна была быть красная.
    Посмотри на свою тарасовку, если бы не свистуны, то был бы спартак не на 6 месте а на 14.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       137 / 713
    сегодня в 02:34
    Ну как всегда в принципе. Человек-свисток помог бомжам, второй пень высосан из пальца...смольников падал еще до касания, оставил специально ногу, а судье это и нужно было...и только игрокам Зенита можно с судьями в такой манере разговаривать...это должна была быть красная.
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
    сегодня в 02:33
    Ничего, арсенал на спартаке отыграется!!!
    Гавроша
    Гавроша
       52 / 713
    сегодня в 01:50
    А что мне до какого-то армейца? Или он главный на кронверке? А зачем разбанивать, разве так нельзя говорить? Клоны тут разрешены.

    И что значит стукач? Конкретику в студию можно?
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответил Гавроша
       646 / 713
    сегодня в 01:37
    Нет, я не понимаю, кто со мной говорит, могу только предполагать, но не пойму одно - что ты делаешь на кронверке?
      Гавроша
      Гавроша ответил Vredinka_online
         52 / 713
      сегодня в 01:32
      ахаха))) это чудо даже коменты за фэйлил)))) Иди наситучи лучше гавроша)))че так мелко?))
      Нет, я не понимаю, кто со мной говорит, могу только предполагать, но не пойму одно - что ты делаешь на кронверке?
      EAGinLE
      EAGinLE ответил n272nm
         21 / 713
      сегодня в 01:32
      А знаешь всё ещё будет ....
      Тульский ветер ещё подует .. ...
      И Зенит ещё обыграем ...
      Когда ? Да , ктож его знает .......
      😍🤩😋⚠️
      Гавроша
      Гавроша ответил Литейный 4
         52 / 713
      сегодня в 01:31
      С чего это толкование святого писания подпадает под троллинг?
      Понимаешь, свиньи читали библию, и им не понравилась эта фраза:

      "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. " (От Матфея 7:6)
      ____________________

      Я только процитировал библию, или тут и это запрещено?
      Vredinka_online
      Vredinka_online
         646 / 713
      сегодня в 01:30
        n272nm
        n272nm ответил EAGinLE
           245 / 713
        сегодня в 01:29
        Вот когда Зенит вернётся на круги свои . Т.е. с бюджетом как у Тулы , и при этом сможет в ЛЕ попасть . Помню ваши 90 е . Вот тогда и поговорим ...... 😍🤩😋⚠️
        Бюджет тут не причем. Нефтчи вы должны были проходить. Это раз. Ты помнишь 90-е, я помню 70-80. Тогда у Зенита тоже бюджет был не фонтан, однако, чемпионами мы стали. А в 1999 КР выиграли. Так что у вас есть к чему стремиться.
        EAGinLE
        EAGinLE
           21 / 713
        сегодня в 01:27
        А знаешь , все еще будет...
        нннне
        Vredinka_online
        Vredinka_online ответил Гавроша
           646 / 713
        сегодня в 01:26
        В чем грех? И где ответ на мой простой вопрос - ты кто?
          Гавроша
          Гавроша ответил Vredinka_online
             52 / 713
          сегодня в 01:23
          гл.что бы ты не забыл настучать и бунт поднять, что акк.угнали проклятые свиньи))) Есть ведь грешок, ды?)))
          В чем грех? И где ответ на мой простой вопрос - ты кто?
          Vredinka_online
          Vredinka_online ответил Гавроша
             646 / 713
          сегодня в 01:21
          Привет, ты сегодня кто?
            EAGinLE
            EAGinLE ответил n272nm
               21 / 713
            сегодня в 01:19
            Вот когда Зенит вернётся на круги свои .
            Т.е. с бюджетом как у Тулы , и при этом сможет в ЛЕ попасть .
            Помню ваши 90 е .
            Вот тогда и поговорим ...... 😍🤩😋⚠️
            Гавроша
            Гавроша ответил Vredinka_online
               52 / 713
            сегодня в 01:17
            Привет тук-тук )))
            Привет, ты сегодня кто?
            Vredinka_online
            Vredinka_online ответил Гавроша
               646 / 713
            сегодня в 01:14
            Всех с уверенной победой на классе! Зенит чемпион!!!
              Гавроша
              Гавроша ответил d_fincher
                 52 / 713
              сегодня в 01:12
              И опять пенальти в самый нужный для Зенита момент. Питерская победа.
              Смотри на свою тарасовку!
              Гавроша
              Гавроша
                 52 / 713
              сегодня в 01:11
              Всех с уверенной победой на классе! Зенит чемпион!!!
              tolctoy
              tolctoy
                 131 / 713
              сегодня в 00:58
                n272nm
                n272nm ответил EAGinLE
                   245 / 713
                сегодня в 00:55
                Зенит в цать раз дороже Арсенала . А добились лишь 3:1 . Да ещё и с ДВУМЯ !!!!! Пенальти !!!!! Как же так Зенит . Вам ещё и в ЛЧ играть . Арсенал с Нефтчи не трогайте . Нас тогда по косточкам разобрали . Относитено Весны ...... 😍🤩😋⚠️
                За игру с Нефтчи вас нужно было на кол посадить. Это касается любого российского клуба, который бесславно сливает не пойми кому. Вы вышли в Европу - доказывайте и выкладывайтесь на поле. По косточкам вас разобрали... Вас, итак, никто не трогал, практически. И еще, когда ты высказываешь претензии Зениту, попробуй сначала подумать, благодаря кому твой Арсенал получил шанс сыграть в ЛЕ. Кто-то зарабатывал очки для рейтинга, чтобы увеличить количество наших клубов в еврокубках. Ты не подскажешь, кто это делал?! Что касается сегодняшней игры, то все по делу. Было два пенальти, но почему бы им не быть, если Арсенал просто эталонно фолил в своей штрафной?! 3-1 - нормальный счет. Ты хотел, чтобы твою команду разгромили в пух и прах?!
                рже
                рже
                   426 / 713
                сегодня в 00:37
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   
                  Rambler's Top100