Неймар: «Я игрок ПСЖ и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле»

Нападающий ПСЖ прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков в свой адрес:

Я понимаю фанатов и знаю, что им тяжело. Но теперь я игрок ПСЖ . Нет, у меня нет конкретного сообщения для болельщиков. Я привык к тому, что меня осуждают на протяжении всей карьеры. Теперь я буду играть каждый матч так, словно мы выступаем на выезде. Обидно, я ничего не имею против фанатов.