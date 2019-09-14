Неймар: «Я игрок ПСЖ и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле»

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков в свой адрес:
Я понимаю фанатов и знаю, что им тяжело. Но теперь я игрок ПСЖ. Нет, у меня нет конкретного сообщения для болельщиков. Я привык к тому, что меня осуждают на протяжении всей карьеры. Теперь я буду играть каждый матч так, словно мы выступаем на выезде. Обидно, я ничего не имею против фанатов.
Все знали, что я хотел уйти из ПСЖ. Я сказал это и могу повторить. Я не хочу вдаваться в подробности. Эта страница уже перевёрнута. Я игрок ПСЖ и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле.
Именно гол бразильца принес победу «Пари Сен-Жермен» во встрече против «Страсбура».
качаться по траве вдвое быстрее?)))
качаться по траве вдвое быстрее?)))
Ни стыда ни совести)
Ни стыда ни совести)