ГлавнаяНовости

Неймар: «Я игрок ПСЖ и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле»

вчера, 22:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков в свой адрес:

Я понимаю фанатов и знаю, что им тяжело. Но теперь я игрок ПСЖ. Нет, у меня нет конкретного сообщения для болельщиков. Я привык к тому, что меня осуждают на протяжении всей карьеры. Теперь я буду играть каждый матч так, словно мы выступаем на выезде. Обидно, я ничего не имею против фанатов. 

Все знали, что я хотел уйти из ПСЖ. Я сказал это и могу повторить. Я не хочу вдаваться в подробности. Эта страница уже перевёрнута. Я игрок ПСЖ и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле.

Именно гол бразильца принес победу «Пари Сен-Жермен» во встрече против «Страсбура».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Азар вызвал раздражение у Куртуа
Вчера, 17:28 Комментарии11
Фалькао забил гол в дебютном матче за «Галатасарай»
13 сентября ВидеоКомментарии7
Зинченко — самый дорогой украинский футболист
12 сентября Комментарии16
Месси готов пообедать с Роналду
12 сентября Комментарии17
Жоржиньо хочет остаться в «Челси» на 4 года
11 сентября Комментарии4
Рамос признался, что хотел бы поиграть в Англии
11 сентября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   417 / 763
сегодня в 01:08
Все тоже самое . Есть сынишка , есть телочки которых насколько я слышал , он меняет регулярно . А за фактами о Роналду , обратись к Коке . Ему говорят , туринская семерка призналась в своей ориентации и похвасталась наличием денег . Не берусь утверждать в истинности сказанного твоим кумиром , может это и впрямь было с горяча , но как гриться , слово не воробей , мой друг 😏
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   57 / 763
сегодня в 00:12
Свечку держал ? Или у тебя просто богатая фантазия ?! 🤔 успокойся , в твоем любимом клубе играет настоящиц эгегееей , тебе есть чем гордится , так что не зачем кидаться на других и искать в их глазу соринку . Спокойной ночи , друг 😏
факты в студию?у Роналду и подруга есть и дети,а у геймара что
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   417 / 763
вчера в 23:47
Свечку держал ? Или у тебя просто богатая фантазия ?! 🤔 успокойся , в твоем любимом клубе играет настоящиц эгегееей , тебе есть чем гордится , так что не зачем кидаться на других и искать в их глазу соринку . Спокойной ночи , друг 😏
dzvinka
dzvinka
   32 / 763
вчера в 23:17
"...и теперь собираюсь отдавать всего себя на поле."
качаться по траве вдвое быстрее?)))
dzvinka
dzvinka
   32 / 763
вчера в 23:09
п***** петуха жизнь ничему не учит. везет парню что он в Европе. Был бы гдето в аргентинском клубе и так открыто ложил болт как на клуб так и на болел - уже бы ноги болтались на ветру... но с другой стороны... этот петух и рота там не открывал бы.
Groove000
Groove000
   226 / 763
вчера в 23:07
Клоун
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   57 / 763
вчера в 22:59
Всё потихоньку налаживается , братец Ней ! Еще пару игр , и фанаты забудут свои обиды , французы они мягкотелые в этом плане . но главное чтобы в самой команде не было разлада и не было конфликтов ! это важнее всего . без хорошего друга как Дани тяжеловато , но уже есть довольно хорошие новички в команде . есть всё та же цель - трофей ЛЧ ! Просто идём от матча к матчу и главное без травм ! Ты наконец то в строю , а это уже половина успеха ! Удачи .
братец-гей
barcamilan
barcamilan
   466 / 763
вчера в 22:57
вот и оставайся там, создавай проблемы псж, а не барсе
Neymar 10
Neymar 10
   417 / 763
вчера в 22:54
Всё потихоньку налаживается , братец Ней ! Еще пару игр , и фанаты забудут свои обиды , французы они мягкотелые в этом плане . но главное чтобы в самой команде не было разлада и не было конфликтов ! это важнее всего . без хорошего друга как Дани тяжеловато , но уже есть довольно хорошие новички в команде . есть всё та же цель - трофей ЛЧ ! Просто идём от матча к матчу и главное без травм ! Ты наконец то в строю , а это уже половина успеха ! Удачи .
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   494 / 763
вчера в 22:38
Впервые достойно все сказал. Всегда он говорил глупости а сейчас все сказал как есть.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   79 / 763
вчера в 22:34
А до этого отдавал себя за его пределами. Аха-ха)
Ни стыда ни совести)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   42 / 763
вчера в 22:32
Закончились хотелки в Барселону?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100