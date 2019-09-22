Ганчаренко: «С „Краснодаром“ лучше играть на их половине»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Краснодаром».

Почему такие разные таймы? Наверное, это все молодость. Когда Карпова и Марадишвили выпускаешь — это всегда сложно.

С «Краснодаром» лучше играть на их половине. Когда они переходят на твою, то знают, в какие зоны бить. В первой половине получалось, во второй — нет.

Очень сложно повлиять со скамейки на такие перемены в игре. Очень важно правильно отреагировать команде. Чалов и Влашич повели за собой, когда сложно стали. Рад, что проявили характер, а то нас в прошлом году критиковали за это. Одержали сложную победу над сильным соперником.