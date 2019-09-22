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Ганчаренко: «С „Краснодаром“ лучше играть на их половине»

вчера, 21:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Краснодаром».

Почему такие разные таймы? Наверное, это все молодость. Когда Карпова и Марадишвили выпускаешь — это всегда сложно. 

С «Краснодаром» лучше играть на их половине. Когда они переходят на твою, то знают, в какие зоны бить. В первой половине получалось, во второй — нет.

Очень сложно повлиять со скамейки на такие перемены в игре. Очень важно правильно отреагировать команде. Чалов и Влашич повели за собой, когда сложно стали. Рад, что проявили характер, а то нас в прошлом году критиковали за это. Одержали сложную победу над сильным соперником.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   81 / 985
вчера в 23:03
С победой Виктор Михайлович!!!
armeec_♞
armeec_♞ ответил RIR68
   70 / 985
вчера в 22:35
Привет, Петь. Проблемы с составом очевидные есть, но основа уже повзрослела на год. Хватит на это ссылаться.
Так Точно!))
RIR68
RIR68 ответил armeec_♞
   119 / 985
вчера в 22:34
Привет Романыч! С Победой! на счет этой молодости согласен. Уже как шаблон, хотя есть факт.
Привет, Петь. Проблемы с составом очевидные есть, но основа уже повзрослела на год. Хватит на это ссылаться.
armeec_♞
armeec_♞ ответил RIR68
   70 / 985
вчера в 22:23
постоянные ссылки на молодость начинают напрягать.
Привет Романыч!
С Победой! на счет этой молодости согласен. Уже как шаблон, хотя есть факт.
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 985
вчера в 22:23
Это высказывание тянет на открытие! Почти закон :"С имярек лучше играть на их стороне.И ещё забивать больше его".
Великолепный
Великолепный
   99 / 985
вчера в 22:19
Молодцы в первом тайме, уверенно вели 3:0
Во втором расслабились при таком комфортном счёте. Хорошо что собрались и довели матч до победы.
SHMEL
SHMEL
   134 / 985
вчера в 22:07
Небольшая реабилитация за Лудогорец.Краснодару побед в дальнейшем,а сегодня мы празднуем победу.Сделан еще один небольшой шажок вверх по турнирной таблице.Нам бы еще разгрузить клубную больничку,а то приходится натаскивать совсем уж безусых пацанов.
navigators
navigators
   572 / 985
вчера в 21:53
Да уж, футбольная аксиома: пока мяч у тебя - тебе не забьют.
Остаётся "небольшой нюанс" - надо научить своих подопечных держать мяч.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 985
вчера в 21:37
С любым соперником лучше играть на чужой половине поля.это аксиома футбола.
RIR68
RIR68
   119 / 985
вчера в 21:32
постоянные ссылки на молодость начинают напрягать.
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 985
вчера в 21:30
Краснодар реабилитируется в 12 туре, накидает недостойным пятерочку!
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 21:28
Всех армейцев с победой! Быкам не унывать и удачи в следующих матчах.
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