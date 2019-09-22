Лещук: «Хочу, чтобы Хохлов остался»

Голкипер московского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды от «Сочи»:

Вина лежит на каждом, можно обвинить конкретно одного игрока или конкретно тренера, но виноваты все, каждый игрок. Нельзя кого-то выделять, мы все одна команда.



Я бы хотел, чтобы Хохлов продолжил работать с «Динамо». Я давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить, биться и отдаваться как минимум за свое имя.