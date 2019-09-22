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Лещук: «Хочу, чтобы Хохлов остался»

вчера, 17:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение своей команды от «Сочи»:

Вина лежит на каждом, можно обвинить конкретно одного игрока или конкретно тренера, но виноваты все, каждый игрок. Нельзя кого-то выделять, мы все одна команда. 

Я бы хотел, чтобы Хохлов продолжил работать с «Динамо». Я давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить, биться и отдаваться как минимум за свое имя.

Сам Хохлов заявил о готовности уйти в отставку.

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Все комментарии
Absinthe
Absinthe
   108 / 985
вчера в 19:33
"Не суть, кто тренер" - этим всё сказано об уровне интеллекта Лещука)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   223 / 985
вчера в 19:26
"Не суть кто тренер" в следующем матче будет играть Шунин.
ermak6848
ermak6848
   312 / 985
вчера в 18:06
пусть работает...
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 17:54
Для это не нужно по три штуки пропускать.
minai
minai
   54 / 985
вчера в 17:33
Я тоже не против, пусть работает.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   432 / 985
вчера в 17:25
вроде мяч в голову не попадал Игорю
Adepta
Adepta
   51 / 985
вчера в 17:23
Сам на птичьих правах.
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