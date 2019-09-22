Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в матче РПЛ с «Краснодаром». В общей сложности на счету Чалова на данный момент 31 гол, забитый за ЦСКА. Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, обогнав бразильского нападающего Жо.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в матче РПЛ с «Краснодаром». В общей сложности на счету Чалова на данный момент 31 гол, забитый за ЦСКА. Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, обогнав бразильского нападающего Жо.
А Чалову 75.....
А Чалову 75.....