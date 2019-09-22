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Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА

вчера, 21:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в матче РПЛ с «Краснодаром». В общей сложности на счету Чалова на данный момент 31 гол, забитый за ЦСКА. Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, обогнав бразильского нападающего Жо.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   252 / 985
сегодня в 05:14
Быстро летит вверх.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   223 / 985
сегодня в 02:29
Пока не бог весть какое достижение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   8 / 985
вчера в 23:42
Только Жо чтоб забить 30 голов понадобилось 53 игры в чемпионате.... А Чалову 75.....
С кем играл Жо и с кем играет Чалов?!?
minai
minai ответил Igo0rek
   54 / 985
вчера в 23:14
Так он на 11 место вышел, а не на 1.
Ну да. Был невнимателен: вместо 11 места, прочитал 1.
Igo0rek
Igo0rek ответил minai
   125 / 985
вчера в 23:12
Странные цифры. Неужто у Лава статистика хуже ? Среди Коней много народу помногу забивали.
Так он на 11 место вышел, а не на 1.
Igo0rek
Igo0rek
   125 / 985
вчера в 23:11
Летом нужно перебираться в Европу.
minai
minai
   54 / 985
вчера в 23:10
Странные цифры. Неужто у Лава статистика хуже ? Среди Коней много народу помногу забивали.
Мысыктар
Мысыктар ответил Jeck Denielse
   985 / 985
вчера в 22:26
Только Жо чтоб забить 30 голов понадобилось 53 игры в чемпионате.... А Чалову 75.....
ну тогда был другой и ЦСКА))и вообщем РПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   35 / 985
вчера в 22:05
Только Жо чтоб забить 30 голов понадобилось 53 игры в чемпионате....
А Чалову 75.....
Великолепный
Великолепный
   99 / 985
вчера в 22:05
Молодец Федор👍👍👍
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 985
вчера в 22:05
Федя молод, много кого он ещё перегонит. Удачи ему.
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 21:59
Сегодняшний гол Федора роскошный, классный и хочется побольше таких движений от него а также голов красивых.
Metropolis
Metropolis
вчера в 21:54
В лучшем случае 50 наберет и к тому времени уже покинет клуб. И на этом его статистика закончится.
RIR68
RIR68
   119 / 985
вчера в 21:42
не важно кого он обошел. главное развиваться дальше. удачи Фёдору в дальнейшей карьере.
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