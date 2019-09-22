Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА

вчера, 21:39

Нападающий ЦСКА отметился голом в матче РПЛ с «Краснодаром». В общей сложности на счету Чалова на данный момент 31 гол, забитый за ЦСКА . Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, обогнав бразильского нападающего Жо.