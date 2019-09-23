«Динамо» не приняло отставку Хохлова

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Сочи» (2:3).
Сообщается, что Хохлов объявил о своем намерении покинуть команду на сегодняшней тренировке, однако руководство клуба не приняло отставку.
Ранее сообщалось, что Хохлов хочет уйти после следующего матча.
Дима расписался в своём бессилии, а его продолжают удерживать!!! Маразм полнейший...(((( А для чего?
Чтобы прочно занять 16 место?(((
Да дядю Вову Рыкова назначить ,,бригадиром» и хуже не будет!!!! Панч начнёт забивать, Филипп перестанет пешком ходить по полю(от одного взгляда Рыкова), команда раскрепостится. Просто теряем время.((((
Дима расписался в своём бессилии, а его продолжают удерживать!!! Маразм полнейший...(((( А для чего?
Чтобы прочно занять 16 место?(((
Да дядю Вову Рыкова назначить ,,бригадиром» и хуже не будет!!!! Панч начнёт забивать, Филипп перестанет пешком ходить по полю(от одного взгляда Рыкова), команда раскрепостится. Просто теряем время.((((