ГлавнаяНовости

«Динамо» не приняло отставку Хохлова

сегодня, 14:09

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Сочи» (2:3).

Сообщается, что Хохлов объявил о своем намерении покинуть команду на сегодняшней тренировке, однако руководство клуба не приняло отставку.

Ранее сообщалось, что Хохлов хочет уйти после следующего матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная Камеруна получила нового тренера
20 сентября Комментарии6
ОфициальноВасиленко стал главным тренером «Авангарда»
18 сентября Комментарии2
Прерванный полет «летучей мыши». И при чем здесь Моуриньо?
12 сентябряАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии6
ОфициальноСтал известен новый главный тренер «Валенсии»
11 сентября Комментарии36
ОфициальноМарселино был уволен «Валенсией»
11 сентября Комментарии4
Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
09 сентября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
   76 / 992
сегодня в 16:45
Это что же получается?
Дима расписался в своём бессилии, а его продолжают удерживать!!! Маразм полнейший...(((( А для чего?
Чтобы прочно занять 16 место?(((
Да дядю Вову Рыкова назначить ,,бригадиром» и хуже не будет!!!! Панч начнёт забивать, Филипп перестанет пешком ходить по полю(от одного взгляда Рыкова), команда раскрепостится. Просто теряем время.((((
Balanenok
Balanenok
   295 / 992
сегодня в 16:24
И выкинуть жаль и держать надоело.
dino-hsv
dino-hsv
   165 / 992
сегодня в 16:07
вот никогда не понимал этих глупых решений оставить того, кто подал в отставку. тут и тренер уже не будет работать в полную силу, и игроки уже не верят в наставника и не будут выкладываться. к чему мучаться? как правило, любой манекен на тренерской скамейке первое время будет давать результат за счет эмоциональной встряски. хуже точно не будет
Absinthe5
Absinthe5
   61 / 992
сегодня в 15:37
Мазохизм продолжается)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Adepta
   161 / 992
сегодня в 15:32
Не стоит кидаться хорошими тренерами, пусть доведет начатое дело до конца - пердива.
    beefs
    beefs
       179 / 992
    сегодня в 15:21
    Ценный кадр, жаль растоваться...
    311
    311
       68 / 992
    сегодня в 15:13
    Махнулись бы со Спартаком тренерами!)
    Adepta
    Adepta
       54 / 992
    сегодня в 15:01
    Не стоит кидаться хорошими тренерами, пусть доведет начатое дело до конца - пердива.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       121 / 992
    сегодня в 14:57
    Со спартаком понятно, там федун так намутил. Но Динамо что мешает. Бердыев и Карера брали титулы и готовы работать в РПЛ. Для Динамо это выход и надежда. Что мешает?
    Kolymchanin
    Kolymchanin
       576 / 992
    сегодня в 14:56
    Из официального заявления рук Динамо следует, что Дима останется до зимнего перерыва. Нам предлагают (желают): терпния, сплоченности, веры - вообщем все того, что мы и так делаем последние годы.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       225 / 992
    сегодня в 14:53
    Правильное решение
    gentlewolf
    gentlewolf
       570 / 992
    сегодня в 14:52
    о щет...
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 992
    сегодня в 14:50
    Было бы на кого заменить давно бы уволили.
    112910415
    112910415
       67 / 992
    сегодня в 14:32
    надо думать, предварительные переговоры с кандидатами ведутся
    Mangur
    Mangur
       196 / 992
    сегодня в 14:26
    Всё правильно ,Хохлов а на переправе не меняют.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100