«Спартак» не рассматривает отставку Кононова

«Спартак», несмотря на поражение от «Урала», не рассматривает отставку главного тренера клуба Олега Кононова.
Руководство «красно-белых» понимает наставника, так как 11 игроков отсутствовало в ходе паузы на игры сборных.
Ранее специалист ответил тем, кто критикует его.
Либо отрезвят дурные головы
Либо виноваты родители породившие этих даунов
Либо отрезвят дурные головы
Либо виноваты родители породившие этих даунов
Ждем Тарасовский клуп в ФНЛ )) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ В ФНЛ! ))
Ждем Тарасовский клуп в ФНЛ )) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ В ФНЛ! ))
Вся страна дружно , в едином порыве приветствует это решение!!!
Вся страна дружно , в едином порыве приветствует это решение!!!
А воз и ныне там.. И будет там пока у руля такой ездюк..
А воз и ныне там.. И будет там пока у руля такой ездюк..
Так со Спартаком, Федун -это Босс.
а Кононов- это главнокомандующий, он тренируют и выстраивает тактику, с него в первую очередь спрос!
Плохому дирижёру и виртуозы не помощники!
Так со Спартаком, Федун -это Босс.
а Кононов- это главнокомандующий, он тренируют и выстраивает тактику, с него в первую очередь спрос!
Плохому дирижёру и виртуозы не помощники!
про тактику я вообще молчу у Кононова ее вообще НЕТ
про тактику я вообще молчу у Кононова ее вообще НЕТ