«Спартак» не рассматривает отставку Кононова

вчера, 20:15

«Спартак», несмотря на поражение от «Урала», не рассматривает отставку главного тренера клуба .

Руководство «красно-белых» понимает наставника, так как 11 игроков отсутствовало в ходе паузы на игры сборных.

Ранее специалист ответил тем, кто критикует его.