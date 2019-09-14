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«Спартак» не рассматривает отставку Кононова

вчера, 20:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Спартак», несмотря на поражение от «Урала», не рассматривает отставку главного тренера клуба Олега Кононова.

Руководство «красно-белых» понимает наставника, так как 11 игроков отсутствовало в ходе паузы на игры сборных.

Ранее специалист ответил тем, кто критикует его.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
   71 / 763
вчера в 23:00
Кононов не виноват, что Федун не смог вовремя договориться
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 763
вчера в 22:52
Хорошая новость
Риланд
Риланд
вчера в 22:26
Хватит менять тренеров, терпение и труд - всё перетрут
Nikola45
Nikola45 ответил Блоссия
   40 / 763
вчера в 22:25
Леонид Федун уехал через запасной выход после матча . Может и Кононову придется переодеваться в женское платье, чтобы следующий раз унести ноги со стадиона.
Он не Керинский ))
МКС
МКС
   92 / 763
вчера в 22:21
Пару матчей без зрителей

Либо отрезвят дурные головы

Либо виноваты родители породившие этих даунов
Nikola45
Nikola45
   40 / 763
вчера в 22:21
Правильное решение! )) Этой команде только и нужен Бесхребетный тренер ))
Ждем Тарасовский клуп в ФНЛ )) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ В ФНЛ! ))
Caniggia
Caniggia
   19 / 763
вчера в 21:54
Отличная новость! Ждём новых эпических надругательств над народными!
Faustello
Faustello
   16 / 763
вчера в 21:51
Правильно!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   60 / 763
вчера в 21:43
Беззаботные людишки в бесхребетной команде.
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 763
вчера в 21:39
Значит подождём... ещё не всё пое..ли
Igrov
Igrov
   267 / 763
вчера в 21:34
Гнать взашей.
cska1948
cska1948 ответил spartak kursk
   62 / 763
вчера в 21:27
Чтобы уволить Карреру было достаточно занять только третье место.....ну и вылететь в полуфинале кубка России...
Федун Карреру выгнал не за третье место, а за несанкционированное чемпионство. Неужели Вы за много лет не поняли, что Федуну выскочки не нужны. Ему нужны кононовы.
mangoх12
mangoх12 ответил Блоссия
   29 / 763
вчера в 21:19
Леонид Федун уехал через запасной выход после матча . Может и Кононову придется переодеваться в женское платье, чтобы следующий раз унести ноги со стадиона.
по ОМОНу соскучились?
andromend
andromend
   539 / 763
вчера в 21:19
Терпенье и труд все перетрут.
spartak kursk
spartak kursk
   356 / 763
вчера в 21:12
Чтобы уволить Карреру было достаточно занять только третье место.....ну и вылететь в полуфинале кубка России...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 763
вчера в 21:09
Это правильно!!!
Вся страна дружно , в едином порыве приветствует это решение!!!
KURUM
KURUM
   136 / 763
вчера в 21:05
Куча дурацких причин..
А воз и ныне там.. И будет там пока у руля такой ездюк..
drug01
drug01
   94 / 763
вчера в 21:03
значит Спартак будет терять очи.......
Кошк 47
Кошк 47
   409 / 763
вчера в 21:03
Это правильно!ни в коем случае нельзя увольнять этого специалиста!дайте Кононову ещё поработать!!!!!
RIR68
RIR68
   99 / 763
вчера в 21:00
вот тут молодцы. правильно!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   556 / 763
вчера в 20:53
Бывшие спартаковцы нынче тренеры обыграют спартачок, это не может не радовать
Footbolista
Footbolista ответил Не_По_Сеньке_Шапка
   6 / 763
вчера в 20:53
Но для этого генералам нужен был Приказ N 227 от Верховного...так то...
Ваня лучший
Ваня лучший
   56 / 763
вчера в 20:50
А что эти 11, которые отсутствовали в сборных, заново должны учиться играть в футбол. Когда у команды игра поставлена, собери состав за час до игры дай установку и будут играть. Но для этого надо тренером быть, а не пиджаком.
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка
   33 / 763
вчера в 20:49
Бои в ВОВ выигрывал не Джугашвили, а генералы - это их тактика срабатывала!
Так со Спартаком, Федун -это Босс.
а Кононов- это главнокомандующий, он тренируют и выстраивает тактику, с него в первую очередь спрос!
Плохому дирижёру и виртуозы не помощники!
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 763
вчера в 20:40
Подарите Спартаку очки!
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил tims
   33 / 763
вчера в 20:40
При чем тут Кононов? Если команда не выполняет его установок. Если в команду набран всякий сброд, в том числе и без согласия тренера, великим специалистом по футболу Цорном. Если этот прохиндей, ставленник Федуна, вмешивается в процесс тренировок, подготовок к играм и даже по ходу матчей даёт "ценные указания" Кононову... Полагаю, что Кононов уже давно понял, куда он вляпался. И давно бы ушёл. Но тогда он должен будет выплатить неустойку клубу (читай Федуну). Он и ждёт, когда его уволят. Только, возможно, ждать придется долго. Ни один уважающий себя тренер, ни один хороший специалист не пойдет в этот "Спартак", пока в нем рулят теперь уже два жулика - владелец клуба и его ген. директор. Если только за очень немалые деньги и без гарантии... А болелам красно-белых еще не аукается изгнание Карреры и удаление из команды целого ряда активных, по крайней мере, переживающих за "Спартак" игроков? В том числе, да-да, и незаслуженно вывалянного в грязи Глушакова?.. Не являюсь болельщиком "Спартака" (даже наоборот), но искренне сочувствую настоящим спартаковцам...
где игра?
про тактику я вообще молчу у Кононова ее вообще НЕТ
tims
tims
   404 / 763
вчера в 20:37
При чем тут Кононов? Если команда не выполняет его установок. Если в команду набран всякий сброд, в том числе и без согласия тренера, великим специалистом по футболу Цорном. Если этот прохиндей, ставленник Федуна, вмешивается в процесс тренировок, подготовок к играм и даже по ходу матчей даёт "ценные указания" Кононову... Полагаю, что Кононов уже давно понял, куда он вляпался. И давно бы ушёл. Но тогда он должен будет выплатить неустойку клубу (читай Федуну). Он и ждёт, когда его уволят. Только, возможно, ждать придется долго. Ни один уважающий себя тренер, ни один хороший специалист не пойдет в этот "Спартак", пока в нем рулят теперь уже два жулика - владелец клуба и его ген. директор. Если только за очень немалые деньги и без гарантии... А болелам красно-белых еще не аукается изгнание Карреры и удаление из команды целого ряда активных, по крайней мере, переживающих за "Спартак" игроков? В том числе, да-да, и незаслуженно вывалянного в грязи Глушакова?.. Не являюсь болельщиком "Спартака" (даже наоборот), но искренне сочувствую настоящим спартаковцам...
beefs
beefs
   134 / 763
вчера в 20:36
Это пока....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   69 / 763
вчера в 20:35
Тут не руководство должно думать об отставке Кононова. А сам Олег должен написать заяву и свалить. Он уже расписался о своей несостоятельности.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   261 / 763
вчера в 20:33
Приглашайте Моуринью!
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