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Прерванный полет «летучей мыши». И при чем здесь Моуриньо?

12 сентября 2019, 11:59

«Валенсия» бесцеремонно уволила самого успешного тренера последних 10 лет. «Соккер.ру» без оптимизма смотрит на ближайшее будущее «Лос Чес» и беспокоится за Черышева.

Что сделал для «Валенсии» Марселино?

Марселино Гарсия Тораль возглавлял «Валенсию» на протяжении двух лет, именно он вернул левантийцев в Лигу чемпионов, дважды подряд под его руководством «Лос Чес» финишировали на четвертом месте в Ла Лиге, причем в прошлом сезоне выдали шикарный спурт и за четыре месяца поднялись с 16-го места в турнирной таблице на 4-е. Наверное, если бы Марселино уволили в начале календарного года, этому можно было найти обоснование в виде неудовлетворительных результатов, однако тогда руководство «Валенсии» поступило мудро, а команда сплотилась и отказалась сдавать сезон в январе.

В результате, хозяева «Местальи» не только добыли путевку в Лигу чемпионов, но и добрались до полуфинала Лиги Европы, а также выиграли первый трофей за 11 лет, обыграв в финале Кубка Короля «Барселону». Марселино поставил «Валенсии» убедительную игру, выточил блестящую позиционную оборону и разящие контратаки по образу и подобию «Атлетико» Диего Симеоне. «Валенсия» стала четвертой футбольной силой Испании после трех «китов» и могла бы продолжить движение вверх, если бы толковому тренеру хотя бы не мешали. Но в голове владельца «Валенсии» Питера Лима сильно засингапурило в начале осени, слом сезонов — традиционное время обострения всяких маний и фобий. Говорю об этом, потому что в абсолютно здоровой голове не могло родиться решение об увольнение Марселино.

Дани Парехо, капитан «Валенсии»:

Мистер, всего вам наилучшего. Я уверен, что у вас все будет хорошо, куда бы вы ни пошли работать. Большое спасибо за все, что сделали для клуба, а мне помогли стать более сильным футболистом.

 В чем причина увольнения успешного тренера?

Главный в «Валенсии» - сингапурский миллиардер Питер Лим, который в 2014 году спас клуб от банкротства. И за это ему спасибо. Но вот избранный метод управления оказался губительным, ведь Лим сидит в своем Сингапуре, общается со своими «птичками» в Валенсии, а те формируют мнение владельца с учетом собственных интересов, что приводит к непонятным решениям и сорванным обещаниям, в частности, по трансферам. Это первое. Второе — еще в начале своего пути Лим пустил в клуб Жорже Мендеша, который навез игроков и поставил главным тренером Нуну Эшпириту Санту. «Лос Чес» тогда пробрались в Лигу чемпионов, но, как и любой проект с сильным агентским влиянием, та «Валенсия» быстро прогорела.

В 2017-м Лим решил довериться испанским профессионалам, и ему повезло со связкой Алемани — Марселино. Генеральный директор и главный тренер — друзья по жизни и толковые менеджеры каждый на своем этаже. Естественно, нашлись те, кому их успех не понравился, в частности, Жорже Мендеш, сохранивший влияние на Лима. Алемани и Марселино не хотели брать в команду клиентов Мендеша, тот пожаловался владельцу и аккуратно намекнул, что это не идет на пользу «Валенсии». В итоге, мистер Питер заблокировал уже согласованный Алемани трансфер Рафиньи Алькантары и едва не продал в «Атлетико» Родриго за 60 миллионов евро. Все это — в обход генерального директора и главного тренера. Тораль и Алемани открыто выразили недовольство, а дальше вы знаете.

Марселино Гарсия Тораль, бывший главный тренер «Валенсии»:

Я считаю, что неосторожное вмешательство владельца в дела клуба вредит общему делу. Кроме того, мне не нравится, когда мне говорят одно, а делают другое. Для роста команды был нужен универсальный атакующий полузащитник. Рафинья был идеальным кандидатом, у нас был приоритет на его покупку с конца прошлого сезона. Все наши основные конкуренты в борьбе за четвертое место усилились, и им не нужно тратить силы на матчи в еврокубках.

Кто сменил Марселино на тренерском мостике?

Новый главный тренер «Валенсии» - Альберт Селадес, бывший футболист «Барселоны» и «Реала», который самостоятельно до этого назначения работал только в юношеских и молодежной сборных Испании. Также в прошлом году Селадес трудился ассистентом Лопетеги в мадридском «Реале» и «Красной Фурии». Впечатление сильного тренера, готового к такому вызову, Альберт не производит, зато он вовремя оказался под рукой у Мендеша и не побоялся окунуться в ненормальную ситуацию, рисковать-то особо нечем в смысле репутации.

Карлос Бусеро, агент Селадеса, является партнером Жорже Мендеша, который, в свою очередь, связан с предыдущим шефом нового главного тренера «Валенсии» - Хуленом Лопетеги. Назначение Селадеса означает, что Жорже выиграл у испанцев борьбу за внимание Питера Лима, влиятельный агент снова с ногами влезет в дела клуба, а ручной тренер ему нужен для принятия «правильных» кадровых решений в команде. Но Альберт — временная фигура, скорее всего, Мендеш готовит «Валенсию» к приходу Моуриньо, чья тень уже явственно нависает над «Местальей».

Альберт Селадес, новый главный тренер «Валенсии»:

«Валенсия» была и остается большим клубом. Независимо от ситуации «Валенсии» будет сильна, как «бык». Я собираюсь сделать свою работу хорошо, а потом посмотрим, что из этого получится. Знаю, что Марселино много добился, моя цель — приумножить его достижения.

Что будет с Денисом Черышевым?

Прошедшим летом мы все порадовались, что «Валенсия» выкупила контракт Черышева у «Вильярреала», ведь Денис на постоянной основе оказался в команде тренера, который его ценит. При этом даже у Марселино россиянин не был первым выбором, хотя и входил в ротационные списки. Черышев — профессионал и покладистый парень, но тренеры быстро теряют в него веру из-за частых повреждений. Просто не хотят нянчиться. Марселино не обращал на это внимания и всегда находил слова поддержки и мотивации для Дениса. По сути, на клубном уровне Черышев успешно играл только под руководством Тораля — сначала в «Вильярреале», затем в «Валенсии». Учитывая, что у «Валенсии» на флангах есть Васс, Гедеш, Солер и Торрес, при другом тренере Денис может остаться без игровой практики. Россиянину уход Марселино не сулит ничего хорошего.

Денис Черышев, полузащитник «Валенсии»:

Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы привели нас к победе в Кубке Короля, мы вместе играли в Лиге чемпионов и преодолели немало трудностей. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо в будущем, хотя я не сомневаюсь, что так и будет. Благодарю вас за доверие, несмотря на мои неудачи и травмы. Сил вам в это непростое время!

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   194 / 720
12 сентября в 18:48
никакая тень никого не нависает над Валенсией, это все сказки и слухи... везде кое-кому мерещится зловещая тень ЖМ.
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 720
12 сентября в 16:43
Поменять Марселино на Селадеса ‒ это за гранью добра и зла!
yasukuni
yasukuni
   337 / 720
12 сентября в 15:31
Вот бы Спартаку кого, вместо Бледной Моли в спинджаке!
Гвинея
Гвинея
   239 / 720
12 сентября в 15:07
4 место это далеко не 1 место, так увольнение тренера это нормально, надо брать тренера с менталитетом победителя, Маур самое оно.
Dubliniys
Dubliniys
   428 / 720
12 сентября в 12:28
Если Черышев опять выйдет на свой уровень и не будет получать игровую практику, Марселино заберет его в другой клуб. Всем понятно, что коуч без работы не останется.
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