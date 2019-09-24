Тер Штеген: «Поздравляю Месси и де Йонга!»

В Милане состоялась церемония вручения наград от ФИФА по итогам года. Форвард «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим футболистом, а полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг, вместе с аргентинцем, вошёл в символическую сборную года. Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген также присутствовал на церемонии награждения, но остался без приза.
«Особенная ночь в Милане для празднований в честь прекрасной игры – футбол. Огромные поздравления как Месси, так и Френки. Вперёд, „Барса“!» — написал Тер Штеген в своём «твиттере».
A special night in Milan celebrating our beautiful game, football. A big congratulations to both Messi and Frenkie. Força Barça! pic.twitter.com/KL1aDyGSXy— Marc ter Stegen (@mterstegen1) 23 сентября 2019 г.