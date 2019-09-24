Тер Штеген: «Поздравляю Месси и де Йонга!»

сегодня, 07:25

В Милане состоялась церемония вручения наград от ФИФА по итогам года. Форвард «Барселоны» был признан лучшим футболистом, а полузащитник «сине-гранатовых» , вместе с аргентинцем, вошёл в символическую сборную года. Голкипер «Барселоны» также присутствовал на церемонии награждения, но остался без приза.

«Особенная ночь в Милане для празднований в честь прекрасной игры – футбол. Огромные поздравления как Месси, так и Френки. Вперёд, „Барса“!» — написал Тер Штеген в своём «твиттере».