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Тер Штеген: «Поздравляю Месси и де Йонга!»

сегодня, 07:25

В Милане состоялась церемония вручения наград от ФИФА по итогам года. Форвард «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим футболистом, а полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг, вместе с аргентинцем, вошёл в символическую сборную года. Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген также присутствовал на церемонии награждения, но остался без приза.

«Особенная ночь в Милане для празднований в честь прекрасной игры – футбол. Огромные поздравления как Месси, так и Френки. Вперёд, „Барса“!» — написал Тер Штеген в своём «твиттере».

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