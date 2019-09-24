ГлавнаяНовости

Сычёв рассказал о возобновлении профессиональной карьеры

сегодня, 13:48

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.

Что, если у меня и сейчас не получится вернуться в большой футбол? Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать всё от себя зависящее.

Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией. Но я не люблю разбрасываться словами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Габулов: «Я слежу за ситуацией с вратарями в „Динамо“»
Сегодня, 16:36 Комментарии1
Сорокин: «Российских футболистов много раз проверяли, все чистые»
Сегодня, 15:41 Комментарии1
Арустамян: «„Спартак“ — абсолютно непредсказуемая команда»
Сегодня, 15:21 Комментарии6
Сычёв планировал стать спортивным директором «Локомотива»
Сегодня, 15:13 Комментарии3
Ловчев: «„Локомотив“ на порядок сильнее „Балтики“»
Сегодня, 15:01 Комментарии6
Тренер ЦСКА: «Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону»
Сегодня, 14:46 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aniva
Aniva
   95 / 986
сегодня в 14:13
Странно, а профессиональная карьера разве у него была?
311
311
   82 / 986
сегодня в 14:10
Футболист до тех пор, пока кто-то готов за это платить!)
777dimon86
777dimon86
   667 / 986
сегодня в 14:03
Почему бы и нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100