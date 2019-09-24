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Баста рассказал, сколько нужно денег, чтобы «СКА-Ростов» существовал

сегодня, 11:21

Известный музыкант Баста рассказал о том, сколько нужно денег, чтобы возродить футбольный клуб «СКА-Ростов».

У нас подход такой — мы берем ответственность за деньги, которые мы привлекаем. То есть потратить сейчас на стадион и сказать, что это класс, это глупо. Важно сейчас показать игру, заняться детской школой и подниматься выше и выше. А потом будет и стадион — и люди придут, и скажут: ребят, где здесь стадион, где здесь можно поболеть? И тогда все мы поймем, что пришло время капитализировать то, что было вложено на этапе становления и возрождения команды. Потом будут билеты и абонементы.

Это вызов футболу. Сто процентов, пришло время наводить правильное движение, которое покажет, что не нужно миллиардов. Нужно объективное количество денег и желание людей что-то изменить в клубе, других вариантов не нужно.

Чиновники отреагировали достаточно прилично и ровно. Понимаешь, вот даже Юрий Дудь спрашивает: «Зачем тебе это? Что ты с этого хочешь получить? Ты же знаешь, что на футболе заработать нельзя». Это понятно и очевидно для меня.

Мне как болельщику «СКА-Ростов» хотелось бы, чтобы город и область отнеслись к этому клубу как к важной части донского футбола, поддержала его финансово и технически, выделив небольшую сумму. Могу ее открыть: чтобы клуб год существовал нужно минимум 65 миллионов рублей. Сейчас город готов выделять только 15 миллионов. Мы не хотим забрать деньги у «Ростова», а лишь хотим обратиться к городу: «Помогите, пожалуйста, великому клубу, который нуждается в помощи!»

Людям сейчас довериться в очередной раз очень тяжело, но у нас реально есть возможность постараться что-то изменить. Все мое сердце, душа и возможности пойдут на то, чтобы вернуть «СКА-Ростов» в большую игру. Надеюсь, мы встретимся на «Ростов Арене» и обсудим дерби «СКА-Ростов» — «Ростов». Думаю, это будет очень интересно и в нашем городе будет самое сумасшедшее дерби.

Ранее Баста рассказал о развитии ростовского СКА.

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Шуnя771
Шуnя771
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сегодня в 11:33
СКА надо возродить.
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