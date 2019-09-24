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Червиченко назвал причины неудач «Спартака»

сегодня, 08:11

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неудачное выступление москвичей.

Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единенная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам. Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.

В прошлом туре «Спартак» проиграл «Уфе». 

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
   408 / 989
сегодня в 11:14
Ну все понесло червячка..Стоило проиграть несколько раз-неликид видите ли.. Такой бы неликвид Каррере-были б минимум с бомжами наравне. Просто покупать новых игроков нужно было в межсезонье-а не к 1 сентября. Главный минус команды-это кононов который похож не на мужского тренера в профессиональном футболе-а на растерянную бабушку которую огорчают внуки. Ну и конечно Комбар лучше Шюрле а Глушак Тиля.. Ну ну..
ошалевший
ошалевший ответил FROLL 001
   267 / 989
сегодня в 10:44
Впарил Цорн кучу неликвида, во главе со сбитым лётчиком. Вот и вся причина. Парень зашёл подзаработать на свиньях. Ему чем больше сделок, тем лучше. Гыгыгы
ну распилы везде думаю,но главный распил этого окна это сутормин,в те окна это ростовско-казанская братва(полозы,новосельцевы,нобоы) их цена тоже была как б.у. айфон,а самый топовый трансфер это малком.Сколь он уже месяцев в команде? не вижу его в списке голеодоров
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 989
сегодня в 10:33
На удивление спокойное,по отношению к "Спартаку",мнение.Устал???
За адекватность
За адекватность
   20 / 989
сегодня в 09:08
Когда кажется, что на дне, снизу могут постучать, хотя с другой стороны не Червиченко говорить про пробитии дна, прекрасно помню "Спартак" при его президентстве. Но он, как в песне: "А он не унимается, поднялся и кричит:
«Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
Повешу я на реях за правое «ой-ой»,"
Samuelsen
Samuelsen
   979 / 989
сегодня в 09:05
Как куда дальше? Дальше ФНЛ, а там чемпионство можно оформить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 989
сегодня в 08:53
В 1:39 уже была эта инфа.....один в один.....
Но под другим....более креативном названием ветки.......
112910415
112910415
   64 / 989
сегодня в 08:52
Дмитрий Ларин , заступив на смену, решил повторить наиболее ценные материалы предыдущего редактора !
Зейский
Зейский
   115 / 989
сегодня в 08:51
Цорн развалил свиней и продолжает на них наживаться.
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 989
сегодня в 08:50
Впарил Цорн кучу неликвида, во главе со сбитым лётчиком. Вот и вся причина. Парень зашёл подзаработать на свиньях. Ему чем больше сделок, тем лучше. Гыгыгы
Aniva
Aniva
   105 / 989
сегодня в 08:49
Причины неудач нужно искать в коррупции и поддержке олигархии.
Adepta
Adepta
   56 / 989
сегодня в 08:48
LOpp
Сегодня 08:27, редактировал Сегодня 08:29
Дело не в игроках, в тренере или в Цорне.
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу


Фердун прибыл из Киева, из укроины. А там ничего толкового не было и не будет.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 989
сегодня в 08:46
Причина это тандем Федуна и Цорна.
Т34
Т34
   62 / 989
сегодня в 08:33
Ну вот, теперь мы знаем причины неудач! Где же ты раньше был?
LOpp
LOpp
   12 / 989
сегодня в 08:27
Дело не в игроках, в тренере или в Цорне.
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу
OLESOCC
OLESOCC
   552 / 989
сегодня в 08:19
СпаМ обязательно возродится!. Лет через десять.
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