Червиченко назвал причины неудач «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неудачное выступление москвичей.
Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единенная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам. Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.
В прошлом туре «Спартак» проиграл «Уфе».
«Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
Повешу я на реях за правое «ой-ой»,"
«Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
Повешу я на реях за правое «ой-ой»,"
Но под другим....более креативном названием ветки.......
Но под другим....более креативном названием ветки.......
Сегодня 08:27, редактировал Сегодня 08:29
Дело не в игроках, в тренере или в Цорне.
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу
Фердун прибыл из Киева, из укроины. А там ничего толкового не было и не будет.
Сегодня 08:27, редактировал Сегодня 08:29
Дело не в игроках, в тренере или в Цорне.
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу
Фердун прибыл из Киева, из укроины. А там ничего толкового не было и не будет.
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу
Вся проблема в Федуне, которого питерская власть в 2003 году "подарила" Спартаку на взаимовыгодных условиях.
Федун медленно и верно убивает Спартак.
Питерская власть даёт "зелёный цвет" Лукойлу