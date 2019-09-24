Червиченко назвал причины неудач «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неудачное выступление москвичей.

Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единенная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам. Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.