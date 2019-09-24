Генич: «”Барселона” – безусловный фаворит в матче с “Вильярреалом”»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу предстоящей игры между «Барселоной» и «Вильярреалом».

В чемпионате Испании тур посреди недели. И мы начинаем с матча «Барселоны» и «Вильярреала». «Барса», конечно, чудовищно выглядит на выезде. Это всем понятно. А дома она преображается. В двух матчах забито 10 мячей. И что происходит внутри команды, почему такие разные матчи команда показывает, пусть Вальверде разбирается со своим тренерским штабом. Насколько я понимаю, перед Вальверде поставлена задача — взять максимум очков на неделе в играх с «Вильярреалом» и с «Хетафе» в гостях. Это будет непросто сделать. Если уж забили дома пять мячей «Бетису» и «Валенсии», то «Барса» должна преобразиться и сейчас. «Вильярреал» — команда очень приличная, в последнее время забивает и не пропускает. Обыграли крупно «Леганес» на выезде, в прошлом туре победили дома «Вальядолид». До этого не уступили «Реалу». Да, «Барселона» — безусловный фаворит, но у «Вильярреала» есть неплохие ресурсы, чтобы крупно не проиграть и не повторить ошибок «Бетиса» и «Валенсии».