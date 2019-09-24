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Генич: «”Барселона” – безусловный фаворит в матче с “Вильярреалом”»

сегодня, 12:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал22:00 Не начался

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу предстоящей игры между «Барселоной» и «Вильярреалом».

 В чемпионате Испании тур посреди недели. И мы начинаем с матча «Барселоны» и «Вильярреала». «Барса», конечно, чудовищно выглядит на выезде. Это всем понятно. А дома она преображается. В двух матчах забито 10 мячей. И что происходит внутри команды, почему такие разные матчи команда показывает, пусть Вальверде разбирается со своим тренерским штабом. Насколько я понимаю, перед Вальверде поставлена задача — взять максимум очков на неделе в играх с «Вильярреалом» и с «Хетафе» в гостях. Это будет непросто сделать. Если уж забили дома пять мячей «Бетису» и «Валенсии», то «Барса» должна преобразиться и сейчас. «Вильярреал» — команда очень приличная, в последнее время забивает и не пропускает. Обыграли крупно «Леганес» на выезде, в прошлом туре победили дома «Вальядолид». До этого не уступили «Реалу». Да, «Барселона» — безусловный фаворит, но у «Вильярреала» есть неплохие ресурсы, чтобы крупно не проиграть и не повторить ошибок «Бетиса» и «Валенсии».

В прошлом туре «Барселона» сенсационно проиграла «Гранаде».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   250 / 986
сегодня в 14:28
Барселона дома победит
The Method Man
The Method Man
   348 / 986
сегодня в 13:11
Народ, вот скажите мне пожалуйста, зачем нужны в мире вот такие вообще Горе-коментаторы?

Вот какую роль они играют?
Что они превносят как Специалисты???

Все их потуги звучат след.образом:
"Ну Победители-победят, проигравшие - проиграют"
Anisovich
Anisovich
   58 / 986
сегодня в 13:05
Игра покажет.
Kresi frok
Kresi frok
   476 / 986
сегодня в 12:56
Нелепый анализ от генича. борся как бы фаворит, но, это, как бы, не понятно, Вильярреал неплох и тд и тп.
Gelious
Gelious
   75 / 986
сегодня в 12:54
Что-то сомнительно
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