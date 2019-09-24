Уткин назвал назначение Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимым

Блогер и комментатор Василий Уткин поделился своим мнением по поводу возможного назначения главного тренера «Урала» на пост наставника московского «Спартака»

Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером Спартака немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в Сети со стороны болельщиков других команд.