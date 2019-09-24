Уткин назвал назначение Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимым

Блогер и комментатор Василий Уткин поделился своим мнением по поводу возможного назначения главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова на пост наставника московского «Спартака»
Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером Спартака немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в Сети со стороны болельщиков других команд.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не готов отпустить Дмитрия Парфенова.
Во-вторых, не бывает украинцев с фамилией Парфенов. Украинцы только из Галиции происходят.))
Во-вторых, не бывает украинцев с фамилией Парфенов. Украинцы только из Галиции происходят.))
Одним словом,—Физруки!
Одним словом,—Физруки!
Остальные физруки- автобусники!
Остальные физруки- автобусники!
Можно подумать сам Федун - уроженец Лондона....
Можно подумать сам Федун - уроженец Лондона....