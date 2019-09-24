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Уткин назвал назначение Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимым

сегодня, 08:55

Блогер и комментатор Василий Уткин поделился своим мнением по поводу возможного назначения главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова на пост наставника московского «Спартака»

Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером Спартака немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в Сети со стороны болельщиков других команд. 

Ранее президент  «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не готов отпустить Дмитрия Парфенова.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 989
сегодня в 10:57
Вася стареет, телевизор пересмотрел
Adepta
Adepta
   56 / 989
сегодня в 10:54
Найти кандидата на три месяца с последующим увольнением с позором, ой как не просто.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   95 / 989
сегодня в 10:40
    Союзник противников
    Союзник противников
       13 / 989
    сегодня в 10:20
    Чушь какая...Если бы этот при?дурок не напомнил,то никто бы и не вспомнил,что Парфёнов-украинец,если у него действительно до сих пор только украинский паспорт.Если и не назначат Парфёнова(что бы одобрили больше половины, нейтральных по отношению к этому клубу, болельщиков),то причина будет совсем иная.А он своей работой вызывает симпатию многих.Другое дело,получилось бы у него,или нет.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       85 / 989
    сегодня в 10:18
    Парфенов не пойдет к свиньям.
    удав
    удав
       277 / 989
    сегодня в 10:13
    вот вообще все равно какая у него национальность,он и сейчас тренирует российский клуб и всем как то ровно.Пока такие как жируткин искуственно тему не нагнетают.Ну а тренер нынешнего спартака всегда по уши в помоях,не зависимо от национальности)
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       186 / 989
    сегодня в 10:09
    То что Парфёнов нужен СПАРТАКУ,как собаке пятая нога- согласен.Это не уровень СПАРТАКА.Но причём тут национальность? Непонятно.Уткин похоже совсем уже.
    VIPded
    VIPded
       68 / 989
    сегодня в 10:01
    Во-первых что за бред от Васи? Футбол вне политики!!!
    Во-вторых, не бывает украинцев с фамилией Парфенов. Украинцы только из Галиции происходят.))
    Aerobniy
    Aerobniy
       282 / 989
    сегодня в 10:00
    спартаку проще расформироваться, чем найти тренера.
    FROLL 001
    FROLL 001
       6 / 989
    сегодня в 09:59
    Не захочет Парфёнов иметь клеймо на всю жизнь. Гыгыгы
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Locomotive Breath
       27 / 989
    сегодня в 09:55
    У Парфёнова неплохо получается в Урале для молодого тренера. Зачем ему проблемы с "инородной" командой? Да и руководство Урала не отпустит. "Такая корова нужна самому(с)." P.S. А Васятка чудак из чудаков. На букву "мэ".
    все они, эти тренеры хорошо играют вторым номером, но как сыграть первым— то ни тактики - не стратегии!
    Одним словом,—Физруки!
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       59 / 989
    сегодня в 09:54
    На понижение пойти никто сейчас не хочет.
    drug01
    drug01
       176 / 989
    сегодня в 09:53
    Зачем это Спартаку и самому Парфёнову???
    4RT
    4RT
       315 / 989
    сегодня в 09:53
    Совсем долбанулся селезень
    Aniva
    Aniva
       105 / 989
    сегодня в 09:52
    Парфенов не захочет идти к свиньям позориться.
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Болот Сарбанов
       27 / 989
    сегодня в 09:49
    При чём тут национальность. Другое дело что он ещё слабоват. В России такие клубы как : ЦСКА, Зенит, Спартак и Локо должны тренировать тренеры с харизмой.
    с харизмой сейчас только один в России , и сейчас у руля сборной, Карпин на ступеньку ниже, да взлёты и падения Валере присущи.
    Остальные физруки- автобусники!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       25 / 989
    сегодня в 09:49
    У Парфёнова неплохо получается в Урале для молодого тренера. Зачем ему проблемы с "инородной" командой? Да и руководство Урала не отпустит. "Такая корова нужна самому(с)." P.S. А Васятка чудак из чудаков. На букву "мэ".
    Морозовский
    Морозовский
       45 / 989
    сегодня в 09:48
    То, что он украинец - никак не скажется на этой фигне, которую тут придумал блогер Васька. Другое дело, что Парфёнову нечего делать в "Спартаке" - это точно! Пусть "Уралом" на поле руководит и спокойно работает.
    ekliziast
    ekliziast
       242 / 989
    сегодня в 09:36
    Васе пора к психиатру обратиться, мелет непонятно что.В России родившихся на Украине пруд пруди, и ни кто на это внимания не обращает.Явно Уткин захворал, надо лечиться.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       336 / 989
    сегодня в 09:31
    Ожирелого давно несет. До этого обвинил всех петербуржцев в расизме.Теперь проявляет нетерпимость к украинцам приписывая это свойство россиянам.Неужто выпускающие его к микрофону не видят что за 33а разглагольствует в провокационном жанре?
    За адекватность
    За адекватность
       20 / 989
    сегодня в 09:27
    Господин Уткин, иногда закусывать полезно. На него будет давление, как и на любого другого тренера в "Спартаке", и национальность не при чем. Другое дело, что это не нужно ни ему ( по крайней мере пока) ни "Спартаку".
    311
    311
       79 / 989
    сегодня в 09:26
    Федун вообще за Динамо Киев топит, и ничего!)
    d_fincher
    d_fincher
       42 / 989
    сегодня в 09:26
    Ни разу не слышал, что он украинец. По-моему, всем на это наплевать в стране. Кроме Васи.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       32 / 989
    сегодня в 09:24
    Чушь Вася городит.....
    Можно подумать сам Федун - уроженец Лондона....
    EAGinLE
    EAGinLE
       39 / 989
    сегодня в 09:19
    Зачем это Спартаку .
    STVA 1
    STVA 1
       82 / 989
    сегодня в 09:14
    Уткин не уткин , он баран . Не знает уже что сказать.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       69 / 989
    сегодня в 09:12
    Совсем идиот стал кабан.
    cska1948
    cska1948
       63 / 989
    сегодня в 09:09
    Парфёнов не украинец, а одессит. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
    tuman960
    tuman960
       371 / 989
    сегодня в 09:03
    у Уткина крыша совсем съехала!!!!!
    alex074
    alex074
       120 / 989
    сегодня в 09:02
    Парфёнов дружит с головой. Он не будет совершать безумных поступков и сломя голову бежать в свинарник ради наживы, как это сделал гасторбайтер из Белорусии Мямля в пиджаке и жидко обкакался
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