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Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

вчера, 22:39

Руководство УЕФА на официальном сайте опубликовало изменения в регламенте Лиги наций начиная с сезона-2020/21.

Дивизионы А, В и С будут состоять из 16 сборных, в дивизионе D выступят семь команд. Распределение команд по лигам будет произведено согласно их положению в Лиге наций сезона-2018/19. В группах, состоящих из четырёх участников, матчи последнего тура будут проводиться в одно время.

Регламент Лиги наций был изменен после проведения консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Также их желанием было сократить число своих товарищеских матчей. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые определят победителя.

Жеребьёвка Лиги наций сезона-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме.

Также сегодня УЕФА объявил о запуске нового еврокубкового турнира в 2021 году.

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