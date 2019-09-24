Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

вчера, 22:39

Руководство УЕФА на официальном сайте опубликовало изменения в регламенте Лиги наций начиная с сезона-2020/21.

Дивизионы А, В и С будут состоять из 16 сборных, в дивизионе D выступят семь команд. Распределение команд по лигам будет произведено согласно их положению в Лиге наций сезона-2018/19. В группах, состоящих из четырёх участников, матчи последнего тура будут проводиться в одно время.



Регламент Лиги наций был изменен после проведения консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА . Также их желанием было сократить число своих товарищеских матчей. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые определят победителя.