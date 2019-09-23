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УЕФА планирует расширить высший дивизион Лиги Наций. Германия не вылетит

вчера, 20:35

УЕФА планирует изменения в регламенте Лиги Наций.

Так, высший дивизион будет расширен с 12-ти команд до 16-ти. Таким образом, сборные Германии, Хорватии, Исландии и Польши не вылетят из Лиги А.

Напомним, что первым победителем турнира стала Португалия.

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Все комментарии
форева
форева ответил nikoladolgov
   408 / 991
сегодня в 01:26
А РоссиЯ в какой Лиге играет ?
В газпромовской.)
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   774 / 991
сегодня в 00:00
Бред какой-то
beefs
beefs
   201 / 991
вчера в 23:36
Это все из-за немцев?
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 991
вчера в 23:19
А РоссиЯ в какой Лиге играет ?
minai
minai
   52 / 991
вчера в 23:00
А мы там есть ?
mat73
mat73
   257 / 991
вчера в 22:38
Да знаете, как-то пофиг, если честно!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da
   15 / 991
вчера в 22:03
Посмотрим сегодня, также считает уефа или нет))
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 991
вчера в 22:01
Ахах, ну прям как наш зенит)))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Gelious
   215 / 991
вчера в 21:51
Число победителей Кубка Америки следует тоже увеличить, чтобы Меська выиграл наконец хоть что-то. Уже итак каждый год проводят.
там скорее наоборот,надо соократить до одной команды и это сборная Аргентины ))))) они вроде бы в другом измерении.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   215 / 991
вчера в 21:50
а если бы Россия вылетела,тоже бы решили расширять?
Картонный этот формат,поэтому и Италию отныне будет представлять соответствующий клуб из черно-синего Милана.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   654 / 991
вчера в 21:46
это как ещё сб России не поменяли местами с братьями-немцами?! Спасибо за это УЕФА,а то бы увидели антироссийские санкции)))
После таких медвежих услуг к Лиге Наций относиться серьёзно - нельзя. Видать Франк Бекенбауэр проллобировал интересы страны.
da da da
da da da
   135 / 991
вчера в 21:39
мусорный турнир откровенно
dzvinka
dzvinka
   89 / 991
вчера в 21:35
ну начинается. позорища.
вылетели - значит вылетели.
этой неспортивной х****, которую они начинают делать, они убьют футбол каким мы его знаем, и он превратится в то, что придумали Барселона и Реал - в театр, цирк-шапито, что угодно но не спортивную игру.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   94 / 991
вчера в 21:20
Ахах, Федун это сделал по любому, и подкупит тренера чтобы вызвал Шюррле в сборную, как Промес уехал ему нужен другой игрок из хорошей сборной для пропаганды среди ботов
    Питер Ман
    Питер Ман
       31 / 991
    вчера в 21:17
    Ахах, Федун это сделал по любому, и подкупит тренера чтобы вызвал Шюррле в сборную, как Промес уехал ему нужен другой игрок из хорошей сборной для пропаганды среди ботов
    dimagas1
    dimagas1 ответил Gelious
       139 / 991
    вчера в 20:38
    Число победителей Кубка Америки следует тоже увеличить, чтобы Меська выиграл наконец хоть что-то. Уже итак каждый год проводят.
    До 8-ми разве)))
    Gelious
    Gelious
       80 / 991
    вчера в 20:37
    Число победителей Кубка Америки следует тоже увеличить, чтобы Меська выиграл наконец хоть что-то. Уже итак каждый год проводят.
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