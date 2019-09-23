УЕФА планирует расширить высший дивизион Лиги Наций. Германия не вылетит

вчера, 20:35

УЕФА планирует изменения в регламенте Лиги Наций.

Так, высший дивизион будет расширен с 12-ти команд до 16-ти. Таким образом, сборные Германии, Хорватии, Исландии и Польши не вылетят из Лиги А.

Напомним, что первым победителем турнира стала Португалия.