УЕФА планирует расширить высший дивизион Лиги Наций. Германия не вылетит

УЕФА планирует изменения в регламенте Лиги Наций.
Так, высший дивизион будет расширен с 12-ти команд до 16-ти. Таким образом, сборные Германии, Хорватии, Исландии и Польши не вылетят из Лиги А.
Напомним, что первым победителем турнира стала Португалия.
Картонный этот формат,поэтому и Италию отныне будет представлять соответствующий клуб из черно-синего Милана.
Картонный этот формат,поэтому и Италию отныне будет представлять соответствующий клуб из черно-синего Милана.
После таких медвежих услуг к Лиге Наций относиться серьёзно - нельзя. Видать Франк Бекенбауэр проллобировал интересы страны.
После таких медвежих услуг к Лиге Наций относиться серьёзно - нельзя. Видать Франк Бекенбауэр проллобировал интересы страны.
вылетели - значит вылетели.
этой неспортивной х****, которую они начинают делать, они убьют футбол каким мы его знаем, и он превратится в то, что придумали Барселона и Реал - в театр, цирк-шапито, что угодно но не спортивную игру.
вылетели - значит вылетели.
этой неспортивной х****, которую они начинают делать, они убьют футбол каким мы его знаем, и он превратится в то, что придумали Барселона и Реал - в театр, цирк-шапито, что угодно но не спортивную игру.