24 сентября состоялось заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.
WATCH LIVE: #UEFAExCo press conference from Ljubljana, Slovenia...— UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.
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Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет на «Газпром Арене», которая является домашним стадионом «Зенита» и вмещает 68 тысяч зрителей.
Матч в России назло нашим недругам , Виват Питер, Виват !.
Матч в России назло нашим недругам , Виват Питер, Виват !.
Лужники:
1956 — Летняя Спартакиада народов СССР
1957 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой
1957 — Открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1959 — II Спартакиада народов СССР
1960 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1961 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1962 — Чемпионат мира по конькобежному спорту (мужчины)
1963 — III Спартакиада народов СССР
1967 — IV Спартакиада народов СССР
1971 — V Спартакиада народов СССР
1973 — Летняя Универсиада 1973
1974 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1975 — VI Спартакиада народов СССР
1979 — VII Спартакиада народов СССР
1980 — Летние Олимпийские игры 1980, включая церемонии открытия и закрытия
1984 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1984 — Международные соревнования «Дружба-84»
1985 — Открытие и закрытие XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1986 — Игры доброй воли 1986, включая церемонию открытия
1997 — Матч Россия — сборная ФИФА в честь 850-летия Москвы, 100-летия российского футбола и открытия после реконструкции стадиона «Лужники»
1998 — Открытие и соревнования первых Всемирных юношеских игр
1999 — Финал Кубка УЕФА 1999: «Олимпик» (Франция) — «Парма» (Италия). Этот футбольный матч стал первым финалом европейского клубного турнира, прошедшим в России
2008 — Финал Лиги чемпионов УЕФА 2008: «Челси» (Англия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2013 — Чемпионат мира по регби-7
2013 — Чемпионат мира по лёгкой атлетике
2018 — Чемпионат мира по футболу 2018, семь матчей, включая финальный[
Лужники:
1956 — Летняя Спартакиада народов СССР
1957 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой
1957 — Открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1959 — II Спартакиада народов СССР
1960 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1961 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1962 — Чемпионат мира по конькобежному спорту (мужчины)
1963 — III Спартакиада народов СССР
1967 — IV Спартакиада народов СССР
1971 — V Спартакиада народов СССР
1973 — Летняя Универсиада 1973
1974 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1975 — VI Спартакиада народов СССР
1979 — VII Спартакиада народов СССР
1980 — Летние Олимпийские игры 1980, включая церемонии открытия и закрытия
1984 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1984 — Международные соревнования «Дружба-84»
1985 — Открытие и закрытие XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1986 — Игры доброй воли 1986, включая церемонию открытия
1997 — Матч Россия — сборная ФИФА в честь 850-летия Москвы, 100-летия российского футбола и открытия после реконструкции стадиона «Лужники»
1998 — Открытие и соревнования первых Всемирных юношеских игр
1999 — Финал Кубка УЕФА 1999: «Олимпик» (Франция) — «Парма» (Италия). Этот футбольный матч стал первым финалом европейского клубного турнира, прошедшим в России
2008 — Финал Лиги чемпионов УЕФА 2008: «Челси» (Англия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2013 — Чемпионат мира по регби-7
2013 — Чемпионат мира по лёгкой атлетике
2018 — Чемпионат мира по футболу 2018, семь матчей, включая финальный[
2017 — Кубок Конфедераций
2018 — Чемпионат мира
2020 — Чемпионат Европы
2021 — Финал Лиги чемпионов
2017 — Кубок Конфедераций
2018 — Чемпионат мира
2020 — Чемпионат Европы
2021 — Финал Лиги чемпионов