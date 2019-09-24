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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21

вчера, 21:06

24 сентября состоялось заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

 


Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет на «Газпром Арене», которая является домашним стадионом «Зенита» и вмещает 68 тысяч зрителей.

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Все комментарии
oleg3k
oleg3k
   434 / 973
сегодня в 00:08
ПОЗОРИЩЕ,распил арена примет финал ЛЧ.Обратно потратят сотни миллионов на подготовку,а СМсками будем собирать больным детям на лечение.Пир во время чумы.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   667 / 973
сегодня в 00:01
Кто бы сомневался. В ФИФА и УЕФА обожают газпромовские деньги.
beefs
beefs
   189 / 973
вчера в 23:49
Опять кому-то подфартит...
mangoх12
mangoх12
   17 / 973
вчера в 23:35
а кто играть будет ?
Гавроша
Гавроша
   23 / 973
вчера в 23:30
Вот так тебе тарасовка, а на вашей открывашке даже финал ЛЕ не проведут.
da da da
da da da
   122 / 973
вчера в 23:22
и чем это отличается от проведение финала ЛЕ в Баку?УЕФА есть над чем задуматься.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ошалевший
   50 / 973
вчера в 23:20
ах да,чм же был,полюбому мультимиллионеры появились,правда среди политиов,наврядли ты таков
На глупые вопросы не отвечаю, время позднее, ложись спать)))).
spartach n1
spartach n1
   5 / 973
вчера в 23:14
Очередной пир во время чумы .
311
311
   72 / 973
вчера в 23:09
Отлично, теперь жду Челси в финале!)
iri13
iri13
   102 / 973
вчера в 23:06
Город белых ночей, самый северный город финалов ЛЧ...
ошалевший
ошалевший ответил Дед за ЦСКА
   294 / 973
вчера в 23:03
Тут клоуны бесятся, к стране не имеет ..... а сколько туристов будет, доход будет хороший и для города и для всей страны. Имидж опять же.)))
ах да,чм же был,полюбому мультимиллионеры появились,правда среди политиов,наврядли ты таков
ошалевший
ошалевший ответил Дед за ЦСКА
   294 / 973
вчера в 23:02
Тут клоуны бесятся, к стране не имеет ..... а сколько туристов будет, доход будет хороший и для города и для всей страны. Имидж опять же.)))
много разбогател на олимпиаде или финале лч лужниках?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   50 / 973
вчера в 23:01
Тут клоуны бесятся, к стране не имеет ..... а сколько туристов будет, доход будет хороший и для города и для всей страны. Имидж опять же.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 22:57
Ору над патриотами, ору))) к стране это ни малейшего о ношения не имент, но нам ведь сказали по тв другие слова))
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 22:55
Скорее всего в финале будет Вильяреал против Динамо Минск, 0-0 в основное и пена в дополнительное, скучнейшийфинал
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   50 / 973
вчера в 22:53
Приятная новость, Питер хлебосольно примет гостей.
Матч в России назло нашим недругам , Виват Питер, Виват !.
n272nm
n272nm
   155 / 973
вчера в 22:52
Один из лучших стадионов мира достойный финала ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   15 / 973
вчера в 22:51
И Жиго забьет победный рикошетом от пятой точки и покажет жест Эменике))
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 22:50
Шустрик Миллер сработал профессионально,ни один комар-следователь носу не подточит.Что же,поздравим Шнура с этой славной победой!Он теперь имеет возможность накропать очередной шедевр.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 973
вчера в 22:47
Завтра покорителей Лиги Европы отКамазят. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 22:47
К Росси это абсолютно никакого отношения не имеет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   297 / 973
вчера в 22:46
ну это ж не какая-нибудьТарасовка
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   83 / 973
вчера в 22:44
Мои поздравления.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 973
вчера в 22:40
Петербург футбольная столица. Гыгыгы
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил LOpp
   301 / 973
вчера в 22:34
Представляю какое зарево будет над Невой, если в этом финале будут играть Спартак-цска
Вся Брага сейчас смеется от твоего сообщения
ziborock
ziborock ответил Хороший Малый
   20 / 973
вчера в 22:28
Жизни «Стадиона Санкт-Петербург» может позавидовать любая арена мира: 2017 — Кубок Конфедераций 2018 — Чемпионат мира 2020 — Чемпионат Европы 2021 — Финал Лиги чемпионов
Ну ты и малец!)))
Лужники:
1956 — Летняя Спартакиада народов СССР
1957 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой
1957 — Открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1959 — II Спартакиада народов СССР
1960 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1961 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1962 — Чемпионат мира по конькобежному спорту (мужчины)
1963 — III Спартакиада народов СССР
1967 — IV Спартакиада народов СССР
1971 — V Спартакиада народов СССР
1973 — Летняя Универсиада 1973
1974 — Чемпионат мира по современному пятиборью
1975 — VI Спартакиада народов СССР
1979 — VII Спартакиада народов СССР
1980 — Летние Олимпийские игры 1980, включая церемонии открытия и закрытия
1984 — Чемпионат мира по мотогонкам на льду
1984 — Международные соревнования «Дружба-84»
1985 — Открытие и закрытие XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
1986 — Игры доброй воли 1986, включая церемонию открытия
1997 — Матч Россия — сборная ФИФА в честь 850-летия Москвы, 100-летия российского футбола и открытия после реконструкции стадиона «Лужники»
1998 — Открытие и соревнования первых Всемирных юношеских игр
1999 — Финал Кубка УЕФА 1999: «Олимпик» (Франция) — «Парма» (Италия). Этот футбольный матч стал первым финалом европейского клубного турнира, прошедшим в России
2008 — Финал Лиги чемпионов УЕФА 2008: «Челси» (Англия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2013 — Чемпионат мира по регби-7
2013 — Чемпионат мира по лёгкой атлетике
2018 — Чемпионат мира по футболу 2018, семь матчей, включая финальный[
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   373 / 973
вчера в 22:27
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       117 / 973
    вчера в 22:25
    Жизни «Стадиона Санкт-Петербург» может позавидовать любая арена мира:

    2017 — Кубок Конфедераций
    2018 — Чемпионат мира
    2020 — Чемпионат Европы
    2021 — Финал Лиги чемпионов
    ziborock
    ziborock ответил Leningrad 84
       20 / 973
    вчера в 22:22
    Насчет Спартака - терзают смутные сомнения...
    Ну чтобы провести туда Зенит денег и опыта хватит!)
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил nikoladolgov
       86 / 973
    вчера в 22:21
    Арена самая дорогая в мире ! При стоимости такого стадиона в 200 млн евров Европе ухайдакали МИЛЛИАРД ЕВРО. А теперь еще бакланы прилетели, опять надо постоянно ремонтировать, а это еще миллиард евро в год. Короче - дешевле взорвать это недоразумение, чем тратить народные деньги на содержание Миллера и К.
    ДБ
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