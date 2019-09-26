Зидан: «Лидерство „Реала“ ничего не значит»

Наставник «Реала» прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 6-го тура Примеры. После этой встречи «сливочные» вышли на чистое первое место в турнирной таблице.

Мы лидируем, но это ничего не значит. Важно, чтобы мы продолжали идти в том же направлении. Мы должны верить в то, что делаем. У нас ещё будут непростые времена.

Было ли смелостью выпускать такой состав? Нет! Я рассчитываю на всех 25 футболистов. Причём тут смелость? Я полагаюсь на всех.

Изменилось то, что мы стали верить в то, что делаем. Терпение и труд всё перетрут. Мы в начале пути. Мы не были так уж плохи ранее, но и не так уж хороши сейчас. Нужно продолжать быть агрессивными в атаке и надёжными в защите.