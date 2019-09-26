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Зидан: «Лидерство „Реала“ ничего не значит»

сегодня, 02:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 6-го тура Примеры. После этой встречи «сливочные» вышли на чистое первое место в турнирной таблице.

Мы лидируем, но это ничего не значит. Важно, чтобы мы продолжали идти в том же направлении. Мы должны верить в то, что делаем. У нас ещё будут непростые времена.

Было ли смелостью выпускать такой состав? Нет! Я рассчитываю на всех 25 футболистов. Причём тут смелость? Я полагаюсь на всех.

Изменилось то, что мы стали верить в то, что делаем. Терпение и труд всё перетрут. Мы в начале пути. Мы не были так уж плохи ранее, но и не так уж хороши сейчас. Нужно продолжать быть агрессивными в атаке и надёжными в защите.

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gentlewolf
gentlewolf
   653 / 967
сегодня в 03:35
Терпение и труд всё перетрут.
Зизу так и сказал? :)
рус фан
рус фан
   181 / 967
сегодня в 03:18
Да игра Реала в атаке в последних двух матчах не такая яркая, зато в защите получше, хотя конечно все одно не идеально.
mphuZ
mphuZ
   338 / 967
сегодня в 02:53
И когда успели на первое выйти?))
Странно, в СМИ вовсю поносят команду, а они на первом месте без поражений идут.
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