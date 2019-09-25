Мустафи не собирается «воевать» с «Арсеналом» из-за нерешенного трансфера

Защитник «Арсенала» заявил, что не собирается ссориться с тренером и руководством клуба из-за того что не ушел в прошедшее трансферное окно в другой клуб.

Я всегда говорил: если это возможно, я готов сделать следующий шаг в карьере. Если нет, я продолжаю играть в свой футбол. Мой отец, являющийся моим агентом, говорил с клубом. Я игрок «Арсенала» и у меня еще два года по контракту. Унаи Эмери сказал, что относится ко мне также как и к каждому игроку в команде.