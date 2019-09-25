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Хенесс объявил бойкот сборной Германии

сегодня, 12:51

Президент «Баварии» Ули Хенесс заступился за голкипера своей команды Мануэля Нойера, у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном по поводу первой вратарской позиции в национальной сборной.

Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал.

Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   453 / 973
сегодня в 13:04
Предлагаю поставить в угол обоих, а на ворота поставить Лено.
Знатог
Знатог
   167 / 973
сегодня в 13:00
Поставить вратаря в угол ворот? Это что-то новое. Согласится ли Лёв?
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