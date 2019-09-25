Хенесс объявил бойкот сборной Германии

Президент «Баварии» Ули Хенесс заступился за голкипера своей команды , у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном по поводу первой вратарской позиции в национальной сборной.

Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал.

Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений.