Пуйоль не захотел становиться спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» отказался от должности спортивного директора:

За последние недели появлялись различные слухи о том, что я могу вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я решил не принимать это предложение. Это было сложное решение, учитывая, что говорил всегда, что хотел бы вернуться в клуб, который является моим домом.

Хочу поблагодарить клуб за доверие, за предложенную должность.