Пуйоль не захотел становиться спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора:
За последние недели появлялись различные слухи о том, что я могу вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я решил не принимать это предложение. Это было сложное решение, учитывая, что говорил всегда, что хотел бы вернуться в клуб, который является моим домом.
Хочу поблагодарить клуб за доверие, за предложенную должность.
Ранее появлялась информация о том, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси хотел бы видеть Пуйоля на посту спортивного директора.