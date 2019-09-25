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Пуйоль не захотел становиться спортивным директором «Барселоны»

вчера, 23:23

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора:

За последние недели появлялись различные слухи о том, что я могу вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я решил не принимать это предложение. Это было сложное решение, учитывая, что говорил всегда, что хотел бы вернуться в клуб, который является моим домом.

Хочу поблагодарить клуб за доверие, за предложенную должность.

Ранее появлялась информация о том, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси хотел бы видеть Пуйоля на посту спортивного директора.

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Все комментарии
TypXXI
TypXXI ответил 7 из 9
сегодня в 00:09
В глубине души уважают потому что
ozdo
ozdo ответил 7 из 9
   789 / 973
сегодня в 00:08
Зачем писать с большой буквы фамилию, если всё равно её коверкаете?
чтоб ты спросил...
cevin cigan
cevin cigan
   71 / 973
сегодня в 00:03
Не тот Пуйоль мужик,чтобы плясать под дукдку гномяры!
7 из 9
7 из 9 ответил dimagas1
   9 / 973
вчера в 23:56
Он уже раз им был,но только что-то сказал не так про Мессю сразу же попросили.
Зачем писать с большой буквы фамилию, если всё равно её коверкаете?
dimagas1
dimagas1
   134 / 973
вчера в 23:37
Он уже раз им был,но только что-то сказал не так про Мессю сразу же попросили.
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