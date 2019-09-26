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Индзаги: «„Лацио“ играл лучше „Интера“»

сегодня, 06:48
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Мы хорошо провели первый тайм. Единственное, что было не так, это то, что мы не смогли использовать ни один из многочисленных моментов. Я не припомню, чтобы Стракоше пришлось спасать наши ворота в первом тайме, тогда как у нас было три-четыре реальных возможности забить. Есть сожаления, потому что не каждый сможет приехать на «Сан-Сиро» и вот так контролировать игру.

Мы на правильном пути и выходим со стадиона с высоко поднятыми головами, несмотря на то, что не взяли очки. Мы говорим об «Интере», который возглавляет таблицу и пока что выиграл в каждом из матчей, но с точки зрения качества игры сегодня «Лацио» был лучше.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   53 / 964
сегодня в 08:04
Местные знатоки опять будут говорить, что всё куплено)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 964
сегодня в 07:52
В серии А, как минимум 10 команд играют лучше интера, только интер играет лучше всех в судейских кабинетах.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 964
сегодня в 06:54
И почему то проиграл.
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