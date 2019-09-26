Индзаги: «„Лацио“ играл лучше „Интера“»

Наставник «Лацио» прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Мы хорошо провели первый тайм. Единственное, что было не так, это то, что мы не смогли использовать ни один из многочисленных моментов. Я не припомню, чтобы Стракоше пришлось спасать наши ворота в первом тайме, тогда как у нас было три-четыре реальных возможности забить. Есть сожаления, потому что не каждый сможет приехать на «Сан-Сиро» и вот так контролировать игру.

Мы на правильном пути и выходим со стадиона с высоко поднятыми головами, несмотря на то, что не взяли очки. Мы говорим об «Интере», который возглавляет таблицу и пока что выиграл в каждом из матчей, но с точки зрения качества игры сегодня «Лацио» был лучше.