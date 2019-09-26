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Родриго: «„Реал“ всегда должен бороться за трофеи»

сегодня, 05:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Нападающий «Реала» Родриго дал комментарий после победы над «Осасуной» (2:0) в матче 6-го тура Примеры.

Я думаю, что Зидан очень доволен тем, как сыграл этот состав. Он знает, что на протяжении сезона он может рассчитывать на всех своих футболистов.

Мы собираемся бороться за трофеи. Это наша цель. Мы всегда должны бороться за титулы. Я очень рад этой победе.

Свист трибун в адрес Винисиуса? Таков «Реал». Я тут недавно, но уже понял, что здесь мы должны побеждать всегда. Мы не можем слушать то, что говорят посторонние, нужно продолжать работать дальше. «Реал» всегда будут критиковать, но мы сохраняем спокойствие. Всё будет хорошо.

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