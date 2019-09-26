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Анчелотти: «Результат очень расстраивает, но плохо мы уж точно не играли»

сегодня, 03:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:1) в матче 5-го тура Серии А.

Мы очень разочарованы результатом, но нашу игру никак не назовёшь плохой. Мы почти ничего не позволили создать «Кальяри». В концовке игры мы были застигнуты врасплох, когда оспаривали фол на Льоренте.

«Наполи» создавал моменты, заставляя соперника спасать ворота, дважды попадал в стойку. Так что в целом мы провели достойную игру. «Кальяри» был полностью сосредоточен на обороне и закрывал все пространства.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
   774 / 967
сегодня в 04:15
Бывает, но именно этих очков может не хватить для чего-то.
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