Анчелотти: «Результат очень расстраивает, но плохо мы уж точно не играли»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:1) в матче 5-го тура Серии А.

Мы очень разочарованы результатом, но нашу игру никак не назовёшь плохой. Мы почти ничего не позволили создать «Кальяри». В концовке игры мы были застигнуты врасплох, когда оспаривали фол на Льоренте.

«Наполи» создавал моменты, заставляя соперника спасать ворота, дважды попадал в стойку. Так что в целом мы провели достойную игру. «Кальяри» был полностью сосредоточен на обороне и закрывал все пространства.