Насыров: «Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложным»

Полузащитник «Урала» прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Черноморца».

Фланги у них очень активные. На разборах игры видели, что правый крайний защитник часто подключается к атакам. Мне перед игрой говорили, чтобы внимательно с ним играл, дорабатывал до конца. Так и было. Он часто подключался к атакам.