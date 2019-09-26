Насыров: «Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложным»

Полузащитник «Урала» Исламжан Насыров прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Черноморца».
Фланги у них очень активные. На разборах игры видели, что правый крайний защитник часто подключается к атакам. Мне перед игрой говорили, чтобы внимательно с ним играл, дорабатывал до конца. Так и было. Он часто подключался к атакам.
Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложными. Команды второй лиги настраиваются серьезно. Я сам два месяца играл в ПФЛ. Команды этого уровня очень сильно ждут матчей против команд Премьер-Лиги. Но мы выиграли, прошли дальше. Это самое главное.