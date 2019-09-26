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Насыров: «Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложным»

сегодня, 09:15
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Исламжан Насыров прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Черноморца»

Фланги у них очень активные. На разборах игры видели, что правый крайний защитник часто подключается к атакам. Мне перед игрой говорили, чтобы внимательно с ним играл, дорабатывал до конца. Так и было. Он часто подключался к атакам.

Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложными. Команды второй лиги настраиваются серьезно. Я сам два месяца играл в ПФЛ. Команды этого уровня очень сильно ждут матчей против команд Премьер-Лиги. Но мы выиграли, прошли дальше. Это самое главное.

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alex074
alex074
   119 / 961
сегодня в 10:01
Согласен. Матчи 1/16 всегда сложные, т.к. ФНЛовцы настраиваются на матч, как на последний бой, а клубы РПЛ думают, что пройдут в следующий этап кубка, затратив минимум сил или вообще отдают приоритет другому направлению в ЧР или ЕК
vadexus
vadexus
   600 / 961
сегодня в 09:31
Уралу главное свиней не пропустить.
1 команда
1 команда
   170 / 961
сегодня в 09:20
Кому как.
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