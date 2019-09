Кафельников - о «Спартаке»: «Вся команда - кусок дерьма!»

Олимпийский чемпион Сиднея, первый победитель турнира «Большого шлема» в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем «твиттере» подверг жесткой критике игру «Спартака» и руководство клуба.

The whole team is a piece of shit👎🏿! Coach is a useless c...t,owner is a big fan of Dinamo Kiev @DynamoKyiv! Feel so sorry for true fans of the most popular team in Russia. https://t.co/iEQIZWQV3y