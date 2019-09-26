Кафельников - о «Спартаке»: «Вся команда - кусок дерьма!»

Олимпийский чемпион Сиднея, первый победитель турнира «Большого шлема» в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем «твиттере» подверг жесткой критике игру «Спартака» и руководство клуба.
Вся команда — кусок дерьма! Тренер — бесполезная ***** (женский половой орган), владелец — большой поклонник киевского «Динамо». Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России.
The whole team is a piece of shit👎🏿! Coach is a useless c...t,owner is a big fan of Dinamo Kiev @DynamoKyiv! Feel so sorry for true fans of the most popular team in Russia. https://t.co/iEQIZWQV3y— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 25 сентября 2019 г.
Ранее «Спартак» обыграл в Кубке России «КАМАЗ».
ахахаэ
ахахаэ
Вот така она бела-красная лубовь!!!
Вот така она бела-красная лубовь!!!
Вся Россия поддерживает!😂
Вся Россия поддерживает!😂
А вы не будьте такими как он
А вы не будьте такими как он