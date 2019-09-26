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Кафельников - о «Спартаке»: «Вся команда - кусок дерьма!»

сегодня, 00:21
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Олимпийский чемпион Сиднея, первый победитель турнира «Большого шлема» в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем «твиттере» подверг жесткой критике игру «Спартака» и руководство клуба. 

Вся команда — кусок дерьма! Тренер — бесполезная ***** (женский половой орган), владелец — большой поклонник киевского «Динамо». Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России.

 


 Ранее «Спартак» обыграл в Кубке России «КАМАЗ».

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Все комментарии
Aniva
Aniva ответил alfranza
   75 / 967
сегодня в 02:19
Я не поклонник Спартака, но мне думается что кому-то на руку "топить" не за Спартак, а сам "Спартак". Это на самом деле фигово, учитывая, что народной командой стал ...Зенит. Мне жаль, что после Чемпионства красно-белых снова отправили в аут( Это гнобление Спартака уже поднадоело. Думаю, что раз Федун не особо хочет заниматься командой, может бы кому-то другому ей заняться. Кто верит в футбол.
Опять заговор, уже такое проходили. Смешно, когда вымирающая команда ищет оправдания своей откровенной слабости.
alfranza
alfranza
   160 / 967
сегодня в 02:11
Я не поклонник Спартака, но мне думается что кому-то на руку "топить" не за Спартак, а сам "Спартак". Это на самом деле фигово, учитывая, что народной командой стал ...Зенит. Мне жаль, что после Чемпионства красно-белых снова отправили в аут( Это гнобление Спартака уже поднадоело. Думаю, что раз Федун не особо хочет заниматься командой, может бы кому-то другому ей заняться. Кто верит в футбол.
Заполярный
Заполярный
   107 / 967
сегодня в 02:10
САМ ТЫ БОЛЬШОЙ КУСОК 62А
spartak never die
spartak never die ответил Вячеслав Беляков
сегодня в 02:06
Такие как Кафельников - это и есть кусок д...а. Настоящие фанаты никогда не будут так поливать грязью свою команду. Да.. даже в самые трудные минуты могут быть эмоции, претензии, вопросы, но чтобы вот так? Не знаю, я не болельщик Спартака, но быдло - оно и в Африке быдло.
Вот потому что ты не болельщик Спартака тебе и не понять истинного болельщика когда на протяжении очень долгого времени над клубом просто издеваются,причем открыто.Федун это кусок булщита.Ненавижу этого днаря киевского.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   67 / 967
сегодня в 02:03
Всей России нравиться такой спартак одному Жене не угодили!)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 967
сегодня в 01:28
И огромный, стоит отметить, кусок.
mortid
mortid ответил Вячеслав Беляков
   631 / 967
сегодня в 01:17
Такие как Кафельников - это и есть кусок д...а. Настоящие фанаты никогда не будут так поливать грязью свою команду. Да.. даже в самые трудные минуты могут быть эмоции, претензии, вопросы, но чтобы вот так? Не знаю, я не болельщик Спартака, но быдло - оно и в Африке быдло.
При чём тут быдло? Бомбануло у человека, сколько лет можно терпеть и ждать с моря погоды. Это не сезон-два, почти 20 лет позора, из года в год.
Binger
Binger
   21 / 967
сегодня в 01:11
Так думает вся страна.
mortid
mortid ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   631 / 967
сегодня в 01:08
А чего Федун за Динамо К переживает?
Да, ещё со времён союза топит за них.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   333 / 967
сегодня в 00:56
А чего Федун за Динамо К переживает?
TypXXI
TypXXI
   702 / 967
сегодня в 00:48
Бомж однажды с*ал, его спросили че делаешь. - он отвечает - Спартак
ахахаэ
За адекватность
За адекватность
   15 / 967
сегодня в 00:47
Это конечно дело Кафельникова, что писать, но женский половой орган в отличии от мужского скорее всего бесполезным быть не может, можно как-то покорректнее высказываться спортсмену, внесенному в списки Международного зала теннисной славы. ИМХО.
Wolf77785
Wolf77785
   509 / 967
сегодня в 00:43
Самая популярная команда.. поржал с этого
Заратустра
Заратустра ответил 7 из 9
   89 / 967
сегодня в 00:43
Был нормальным тренером, но перешёл в спартак и стал ***** (женский половой орган). Так всегда случается, когда становишься спартачом.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   637 / 967
сегодня в 00:41
последний спартак который уважали, был при каррере. но карреру послали и спердак превратился заслуженно в кусок г
TypXXI
TypXXI
   702 / 967
сегодня в 00:38
Солидарен. Спартак - жалкое подобие футбола. Действительно, кусок ****ма
Вячеслав Беляков
Вячеслав Беляков
   195 / 967
сегодня в 00:36
Такие как Кафельников - это и есть кусок д...а. Настоящие фанаты никогда не будут так поливать грязью свою команду. Да.. даже в самые трудные минуты могут быть эмоции, претензии, вопросы, но чтобы вот так? Не знаю, я не болельщик Спартака, но быдло - оно и в Африке быдло.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 967
сегодня в 00:33
Все команды рано или поздно подвергаются критике, но только Спартак его же болелы поливают без всякой меры!
Вот така она бела-красная лубовь!!!
7 из 9
7 из 9
   9 / 967
сегодня в 00:32
Про тренера поподробнее, пожалуйста.
Evilhuman
Evilhuman
   5 / 967
сегодня в 00:30
Нельзя не согласиться
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 967
сегодня в 00:27
Глушакова еще больше зауважал и Комбарова, которые про него все сказали
Заратустра
Заратустра
   89 / 967
сегодня в 00:25
Как же прав Кафельников!))
Вся Россия поддерживает!😂
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 967
сегодня в 00:25
Очень верное определение, лучшее за последнее время.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 967
сегодня в 00:24
Уб....к

А вы не будьте такими как он
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 967
сегодня в 00:23
Отличная аналитика, но сейчас у федунботов загорится от правды
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