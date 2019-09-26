Романцев поддержал Хохлова

Бывший главный тренер «Спартака» похвалил наставника «Динамо» . Руководство «бело-голубых» не приняло отставку 43-летнего специалиста после домашнего поражения от «Сочи» (2:3) в РПЛ . После этого московский клуб вылетел из Кубка России, уступив «Лучу» (0:1).

Конечно, когда не ладится игра, и ты терпишь поражение на поле своего нового стадиона, негатив вполне объясним. Но ведь и в «Динамо» идёт процесс строительства новой команды. Хохлов был прекрасным, думающим игроком. И я уверен, что он вырастет в хорошего тренера. Не надо только Дмитрию делать никаких опрометчивых заявлений на пресс-конференциях. А руководству и болельщикам стоит дать ему почувствовать, что в него верят.