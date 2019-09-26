Сёмин: «Поздравляю „Балтику“ с выходом в 1/8 финала»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Балтики» (1:1, 1:4 - пен.) в матче 1/16 финала Кубка России.

— Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю «Балтику» с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.

— Почему не было Крыховяка и как оцените игру Рыбуса?

— У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом». Не имели права рисковать – у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбус сыграл достаточно неплохо.

— Сегодня в составе было много молодых. Не кажется, что они растерялись под давлением трибун?

— Нет, они не растерялись. Это хороший тест – куда идти и как расти дальше. Первая лига – сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас сегодняшний матч – хорошая информация.

— Как оцените игру Титкова?

— Оценивать будем на базе в тренерской комнате. Пока могу сказать, что раз не прошли дальше, то оценка не положительная.

— В одном из эпизодов вы получили жёлтую карточку. Чем были недовольны?

— Шёл хороший игровой момент, а судья свистнул. Этим и был недоволен.