Романцев: «Болельщикам „Спартака“ нужно набраться терпения»

Легендарный тренер «Спартака» поделился мнением о текущем положении дел в московской команде.

— После поражения «Спартака» от «Урала» и проигрыша в Уфе болельщики стали открыто требовать отставки Кононова. Есть какой-то рецепт, как вести себя и работать тренеру в такой обстановке?

— Может и есть, но я его не знаю. В данном случае всё индивидуально. Просто надо пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют и делают крепче. Вот такую проверку на прочность сейчас предстоит пройти и «Спартаку», и его тренеру.

— Не удивляет, что после разговоров о том, что «Спартак» отлично провёл селекционную компанию, он так невыразительно выглядит в чемпионате?

— Хочу подчеркнуть, что комплектование проходило на перспективу. И как тренер я считаю, что в этой ситуации надо набраться терпения. А у болельщика своя философия – дай результат, а остальное всё лирика!

— Выходит, трибуны всегда правы?

— Кроме одного – нельзя оскорблять игроков и тренеров своей команды. К счастью, в мои времена в «Спартаке» такого не было, хотя поводы случались. Но и сейчас большинство болельщиков хорошие, преданные клубу люди.

— Вы сказали, что спартаковским фанатам надо набраться терпения. Это означает, что Кононов должен продолжить работу?

— Сейчас идёт строительство по сути новой команды. И спешка здесь ни к чему хорошему никогда не приводила.