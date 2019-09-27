Билялетдинов: «Матч „Локомотива“ и „Зенита“ будет ключевым в первой части с

Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

Безусловно, этот матч можно считать ключевым в первой части сезона. От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков.