Билялетдинов: «Матч „Локомотива“ и „Зенита“ будет ключевым в первой части с

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».
Безусловно, этот матч можно считать ключевым в первой части сезона. От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков.
В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Оренбург» в гостях.
Просто одна из двух игр Чемпиона и Экс-Чемпиона в первенстве...
2/3-ти чемпионата впереди...Какие 6 очков....
Победы Зениту !!!!
Если как обычно, забьют на 2 или 3 больше чем отменят судьи - то все будет нормально...)))
Главное без травм...Нашим участникам ЛЧ....Перед Бенфикой и Атлетико....!!!
Просто одна из двух игр Чемпиона и Экс-Чемпиона в первенстве...
2/3-ти чемпионата впереди...Какие 6 очков....
Победы Зениту !!!!
Если как обычно, забьют на 2 или 3 больше чем отменят судьи - то все будет нормально...)))
Главное без травм...Нашим участникам ЛЧ....Перед Бенфикой и Атлетико....!!!
И, ни каких гвоздей!
И, ни каких гвоздей!