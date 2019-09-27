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Билялетдинов: «Матч „Локомотива“ и „Зенита“ будет ключевым в первой части с

сегодня, 08:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

Безусловно, этот матч можно считать ключевым в первой части сезона. От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков.

В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Оренбург» в гостях.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 913
сегодня в 09:17
Не надо придумывать....6 очков....
Просто одна из двух игр Чемпиона и Экс-Чемпиона в первенстве...
2/3-ти чемпионата впереди...Какие 6 очков....

Победы Зениту !!!!
Если как обычно, забьют на 2 или 3 больше чем отменят судьи - то все будет нормально...)))

Главное без травм...Нашим участникам ЛЧ....Перед Бенфикой и Атлетико....!!!
andrefino13
andrefino13
   395 / 913
сегодня в 09:15
Обе команды показывают,что находятся в отличной форме,надеюсь покажут футбол высокого качества.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 913
сегодня в 08:56
Обычный выезд в Москву за 3 очками. Гыгыгы
Anisovich
Anisovich
   47 / 913
сегодня в 08:52
Открыл всем глаза.
drug01
drug01
   149 / 913
сегодня в 08:43
Ждём боевую ничью!
Морозовский
Морозовский
   38 / 913
сегодня в 08:30
Отвалтузить паровозам "зеньку"!
И, ни каких гвоздей!
Nikola45
Nikola45
   40 / 913
сегодня в 08:16
Тоже самое кричали перед игрой Краснодар Зенит!
STVA 1
STVA 1
   91 / 913
сегодня в 08:14
Для этих команд , но будут и другие матчи.
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