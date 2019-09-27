Ковтун: «„Спартаку“ уже некуда отступать в чемпионате России»

Бывший защитник «Спартака» после победы «красно-белых» над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России поделился ожиданиями от домашней игры москвичей с «Оренбургом» в 11-м туре РПЛ .

Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости. Но и матч с «КАМАЗом» сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошёл по их сценарию. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч даётся команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением.