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Ковтун: «„Спартаку“ уже некуда отступать в чемпионате России»

сегодня, 05:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург29.09.2019 в 16:30 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун после победы «красно-белых» над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России поделился ожиданиями от домашней игры москвичей с «Оренбургом» в 11-м туре РПЛ.

Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости. Но и матч с «КАМАЗом» сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошёл по их сценарию. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч даётся команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением.

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Все комментарии
112910415
112910415
   60 / 915
сегодня в 06:08
не надо отступать, наступать надо !
STVA 1
STVA 1
   88 / 915
сегодня в 06:08
Кононова убирать надо...
pele1981
pele1981
   608 / 915
сегодня в 06:05
Юра! Спартаку есть куда отступать - например в ФНЛ)
ABir
ABir
   183 / 915
сегодня в 05:57
А кому сейчас победы даются без труда? Я чего-то не заметил в кубковых матчах, чтобы кому-то подарили Ее на блюдечке
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