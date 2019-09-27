Могилевец: «Каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных игр»

Полузащитник «Рубина» высказался на тему неудачных выступлений казанского клуба. В чемпионате России «Рубин» потерпел четыре поражения подряд, а в 1/16 финала Кубка страны крупно уступил «Химкам» (0:3).

— Что произошло с командой в матче с «Химками»?

— Соперник больше хотел этой победы. Футболисты «Химок» выигрывали всю борьбу. Самое главное, в чём мы уступили, — это единоборства. И по итогу проиграли матч.

— Предыдущие поражения произошли тоже из-за проблем с единоборствами?

— Я только про эту игру буду говорить.

— Неудача в Химках не связана с несерьёзным отношением к Кубку России, которое есть у многих клубов Премьер-Лиги?

— Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди ещё встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию.

— Каким образом?

— Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы.

— Чего ждёте от матча ближайшего тура чемпионата против «Уфы»?

— Нужно реабилитироваться. Постараемся выиграть следующий матч.

— После поражения от «Химок» к вам в раздевалку приходили руководители. Что говорили?

— Нам сказали, что это очередной удар, который надо выдержать и постараться исправить ситуацию.