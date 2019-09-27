Солари намекнул на желание возглавить клуб АПЛ

Бывший главный тренер «Реала» сообщил, что готов вернуться к тренерской работе.

Также аргентинский наставник заявил, что готов попробовать свои силы в Английской Премьер-Лиге:

Я бы хотел работать в Европе. Меня интересуют клубы ведущих лиг. В прошлом году я обратил внимание, насколько выросла английская Премьер-Лига.

Английские клубы фантастически выступили в Еврокубках. Там работают испанские, немецкие специалисты, англичане, тренеры из разных стран. Мне нравится и стиль футбола, атакующий, с высоким темпом, агрессивный.