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Венгер: «Возглавить „Манчестер Юнайтед“? Это мечта для каждого»

сегодня, 22:27

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер вот уже год как находится без работы. На вопрос о своём будущем, а также возможности возглавить «Манчестер Юнайтед», француз ответил:

Тренировать такой клуб, как «Манчестер Юнайтед» - мечта для каждого. Считаю, что «Юнайтед» обладают хорошим составом, но им необходимо как минимум четыре приобретения, если они хотят бороться за трофеи.

Обсуждение вероятного приглашения Венгера в «Манчестер Юнайтед» стало возможным после невнятной работы Оле-Гуннара Сульшера у руля «красных дьяволов». 

Ранее сообщалось, что Венгер получил должность в ФИФА.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   65 / 938
сегодня в 22:57
Веня всю карьеру в Арсенале мечтал возглавить МЮ.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   434 / 938
сегодня в 22:36
Очередной заголовок уровня жёлтой прессы) вырванный из контекста момент
позорище
STVA 1
STVA 1
   89 / 938
сегодня в 22:34
Староват уже....
allemz
allemz
   46 / 938
сегодня в 22:31
Он же говорил, что после Арсенала вряд ли вернется в Англию.
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