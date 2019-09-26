Венгер: «Возглавить „Манчестер Юнайтед“? Это мечта для каждого»

сегодня, 22:27

Бывший наставник «Арсенала» вот уже год как находится без работы. На вопрос о своём будущем, а также возможности возглавить «Манчестер Юнайтед», француз ответил:

Тренировать такой клуб, как «Манчестер Юнайтед» - мечта для каждого. Считаю, что «Юнайтед» обладают хорошим составом, но им необходимо как минимум четыре приобретения, если они хотят бороться за трофеи.

Обсуждение вероятного приглашения Венгера в «Манчестер Юнайтед» стало возможным после невнятной работы у руля «красных дьяволов».