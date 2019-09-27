«Манчестер Юнайтед» придётся раскошелиться ради Почеттино

сегодня, 08:28

Для того, чтобы переманить из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед», руководству «красных дьяволов» придётся выплатить 32 млн евро.

Именно такая неустойка предусмотрена при одностороннем разрыве контракта. В случае, если аргентинский наставник «шпор» всё же решится сменить место работы, «Манчестер Юнайтед» будет готов покрыть все расходы.

Почеттино является одной из самых востребованных фигур на рынке главных тренеров - недавно появилась информация об интересе мадридского «Реала» к его кандидатуре.