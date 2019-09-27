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«Манчестер Юнайтед» придётся раскошелиться ради Почеттино

сегодня, 08:28

Для того, чтобы переманить Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед», руководству «красных дьяволов» придётся выплатить 32 млн евро.

Именно такая неустойка предусмотрена при одностороннем разрыве контракта. В случае, если аргентинский наставник «шпор» всё же решится сменить место работы, «Манчестер Юнайтед» будет готов покрыть все расходы.

Почеттино является одной из самых востребованных фигур на рынке главных тренеров - недавно появилась информация об интересе мадридского «Реала» к его кандидатуре.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   470 / 913
сегодня в 09:11
Берите)
Рома Олейник
Рома Олейник
   551 / 913
сегодня в 09:07
А вы уверены, что интерес Мадридского "Реала" появился недавно? 😊
cska plus
cska plus
   9 / 913
сегодня в 08:50
Сульшер не радует.
alexov222
alexov222
   205 / 913
сегодня в 08:35
Заберите его уже хоть кто-нибудь
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