Мамаев и «Ростов» почти договорились о трансфере

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Переговоры 31-летнего полузащитника и «Ростова» находятся в завершающей стадии. О сделке может быть объявлено до конца дня.



17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. Через три дня «Краснодар» расторг контракт с игроком.



Павел Мамаев играл в «Краснодаре» с 2014 года, в его активе 146 матчей за «Краснодар», 35 голов и 30 результативных передач. А также бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2014/15 и 2018/19.



Также недавно Мамаева пригласили играть в Крыму.