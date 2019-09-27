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Мамаев и «Ростов» почти договорились о трансфере

сегодня, 14:19

Переговоры 31-летнего полузащитника Павла Мамаева и «Ростова» находятся в завершающей стадии. О сделке может быть объявлено до конца дня.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. Через три дня «Краснодар» расторг контракт с игроком.

Павел Мамаев играл в «Краснодаре» с 2014 года, в его активе 146 матчей за «Краснодар», 35 голов и 30 результативных передач. А также бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2014/15 и 2018/19.

Также недавно Мамаева пригласили играть в Крыму.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   203 / 886
сегодня в 15:51
Неплохо для Ростова...разбавит атакующую мощь команды.
борька
борька
   406 / 886
сегодня в 15:49
Он уже и вещи перевез!
БарсV
БарсV
   76 / 886
сегодня в 15:47
Мамаев и «Ростов» почти договорились о трансфере

Знаем мы это ПОЧТИ на соккере)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Леон Бугаев
   220 / 886
сегодня в 15:44
Он на высшем уровне и не играл то никогда,а после колонии полгода только физику набирать будет...
yeychanin23
yeychanin23
   368 / 886
сегодня в 15:43
Рад за соседей! Удачи Павлу!
Robbaggio
Robbaggio
   863 / 886
сегодня в 15:33
Трансфер - переход из одной команды в другую. А Мамаев является свободным агентом. Следовательно, правильно будет "подписание".
Байкал-38.
Байкал-38.
   178 / 886
сегодня в 15:18
Если уж сравнивать Мамаева и Кокорина, то я думаю Мамаев быстрее восстановится и от него больше толку будет. Как бы то не было, но Павел боец и принесёт пользы команде в которой будет играть, тем более, что злости будет больше (в хорошем смысле этого слова).
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   548 / 886
сегодня в 15:05
Посмотрим.Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 886
сегодня в 15:04
Все равно до зимы не игрок, это только ментам можно...
1 команда
1 команда
   123 / 886
сегодня в 15:01
Хоть из скотного двора вырвался.
Valeriy-48
Valeriy-48
   639 / 886
сегодня в 14:59
Не думаю, что это хороший выбор Карпина, кстати, в Ростове есть футбольная школа, теперь ребятишкам будет с кого пример брать.
Aniva
Aniva
   50 / 886
сегодня в 14:57
Теперь нужно телкам забивать регулярно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 886
сегодня в 14:51
Удачи
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   484 / 886
сегодня в 14:49
Краснодару если забьет,то весело будет
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   53 / 886
сегодня в 14:46
Удачи Мамаю. Еще должен поиграть на высшем уровне.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   459 / 886
сегодня в 14:46
"Не было бы счастья...".
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   116 / 886
сегодня в 14:42
    ermak6848
    ermak6848
       182 / 886
    сегодня в 14:40
    хорошее будет усиление ( + мамаев после отсидки зол и горяч будет ) такая мотивация А для Валерия Карпина Это То, Что НАДО
    kts
    kts
       217 / 886
    сегодня в 14:39
    Пригодится
    Союзник противников
    Союзник противников
       26 / 886
    сегодня в 14:36
    Так им и надо.
    vovinho11
    vovinho11
       602 / 886
    сегодня в 14:21
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