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Погребняк: «Люблю экспериментировать со своей головой»

сегодня, 18:24

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свой новый образ. Футболист перекрасил волосы в серый цвет.

Кто меня сподвиг на изменение цвета волос? Я сам. Вообще, люблю экспериментировать со своей головой (смеется) Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени у меня появится другая прическа! А эта по-моему неплохо смотрится.

Ранее хавбек «Монако» Александр Головин перекрасил волосы в светлый цвет.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   53 / 868
сегодня в 18:53
С головой у Погреба точно беда , да и с ногами
Пора его всего на опыты сдать, хоть какая то польза от 56а.
Союзник противников
Союзник противников
   28 / 868
сегодня в 18:48
Осподи,что это за манекен рядом с ним? С какой витрины слямзил???
Serg3.12
Serg3.12
   29 / 868
сегодня в 18:47
Почём приём у плотника?
nikoladolgov
nikoladolgov
   53 / 868
сегодня в 18:45
А это что за соска малолетняя рядом с каким то старикашкой ?
Faustello
Faustello
   113 / 868
сегодня в 18:41
А ещё я в неё ем.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   451 / 868
сегодня в 18:36
Дурень.
holms918
holms918
   577 / 868
сегодня в 18:33
Как бы с этими экспериментами совсем без волос не остаться.
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