Погребняк: «Люблю экспериментировать со своей головой»

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свой новый образ. Футболист перекрасил волосы в серый цвет.
Кто меня сподвиг на изменение цвета волос? Я сам. Вообще, люблю экспериментировать со своей головой (смеется) Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени у меня появится другая прическа! А эта по-моему неплохо смотрится.
Ранее хавбек «Монако» Александр Головин перекрасил волосы в светлый цвет.
Пора его всего на опыты сдать, хоть какая то польза от 56а.
Пора его всего на опыты сдать, хоть какая то польза от 56а.