Погребняк: «Люблю экспериментировать со своей головой»

Форвард «Урала» прокомментировал свой новый образ. Футболист перекрасил волосы в серый цвет.

Кто меня сподвиг на изменение цвета волос? Я сам. Вообще, люблю экспериментировать со своей головой (смеется) Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени у меня появится другая прическа! А эта по-моему неплохо смотрится.