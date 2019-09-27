«Ломовицкий никому в „Спартаке“ не нужен». Сафонов разговорился

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Футбольные агенты чаще оказываются в тени громких сделок. Но иногда они начинают выкладывать на стол всё. «Соккер.ру» - об откровениях известного агента Алексея Сафонова.

Его команда вылетает во второй дивизион, Чепчугова предлагают по всей России. Спроса нет. Была у нас команда в Риге, спартаковский Гена Морозов тренировал. Туда Чепчугова и засунули. Начал капризничать! Зарплату задерживали — так он: «Все, ухожу». Скидывали ему свои деньги, чтоб кушал нормально. Приезжал в Москву — у моего водителя дома жил. Помогали чем могли! Потом я «Сибирь» собирал, команда вышла в премьер-лигу, финал Кубка и Лигу Европы. Как раз Чепчугов играл. Поступает предложение от ЦСКА . Я отговаривал как мог: «Останься хотя бы на год здесь». Тут Чепчугов перестал отвечать на звонки. Запихнули его в ЦСКА другие агенты. Я футболистам частенько говорю: если тебя несут на руках, не спеши радоваться. Может, процессия следует на кладбище. Чепчугов может дочке показать армейскую лавку: «Смотри, как отполирована. Моя работа, я здесь десять лет отсидел». Ему-то говорили — Акинфеев через полгода уйдет. А как только Чепчугов пришел, Акинфеев сразу новый пятилетний контракт с ЦСКА подписал. А наш Сережа просто угробил карьеру. Много было с Чепчуговым басен. Даже кличка — « ЧП ». Ребята рассказывали, Чанов дает упражнения, а Сережа отвечает: «Меня другому учили, буду не такие упражнения делать». Так он и в Красноярске почудил от души. На правах местного начал Клейменову, тренеру вратарей, объяснять, как надо тренировать. На уровне «пойдем, выйдем». Еще в каком-то караоке-клубе Юру Шатунова исполнял. Человек на своей волне».

О щедрых футболистах:

По новому контракту Щенникова тяжело шли переговоры с Бабаевым. Говорил: «Да он молодой» — «Ну, молодой. Зато больше ста игра за ЦСКА провел». Щенникову деньги вообще голову не кружат. На Жору очень гимн действует. Сразу слезы. Мне нравится подход Жоры Щеникова, с которым работал. Тот сестре купил квартиру и машину, потом отцу Land Cruiser. Только после этого — себе начал строить дом. Ренат Сабитов такой же. Это вообще идеальный человек. Даже с перебором. Купил двумя братьям машины и квартиры. Отцу дом достроил. Сам ездил на арендованном автомобиле, пока контракт со «Спартаком» ему не сделали. Не уверен, что сейчас у него есть своя квартира. Играет себе в Саратове…

Об изменившемся Курбане Бердыеве:

К людям совсем другое отношение. Уход Кафанова кое о чем говорит. Рыжиков был поражен — их с Караденизом никто не собирался оставлять в Казани! Серега никуда не планировал уходить. Но ему специально предложили такой контракт, чтоб отказался... 200 тысяч годовых. После 2 миллионов, которые получал! Помню, ехали к президенту Татарстана в одой машине Рыжиков с Курбаном, а в другой Карадениз с кем-то. Вручил им самый почетный орден республики, говорит: «Ну что, готовы усилить тренерский штаб?» Сергей отвечает — еще не наигрался. Вопрос отпал. Зато Карадениз обрадовался: «Я с удовольствием!» Так Курбан начал говорить — «он язык плохо знает». Еще что-то. Карадениз уехал обиженный. Его майку повесили на стадионе — так потом сняли! Серега узнал: «Слава Богу, мою не повесили, снимать не пришлось». Знаете, с какой зарплатой я Рыжикова брал? 800 долларов! Ребята по 100 баксов скидывались, чтоб Серега с беременной женой могли квартиру снять.

О случае в баре:

Был случай, пришел тренер одной московской команды в стрип-клуб после поражения, а там его ребята зависают. Только чуть в сторонке, не сразу заметишь. Один из игроков не растерялся — сразу к охраннику, сует 500 евро: «Делай что хочешь, только чтоб этого не было». Тот склонятся над тренером: «Закрытая вечеринка. Будьте добры отсюда». Тренер выходит — и вдруг доходит: где-то он видел эти автомобили! Номера 010, 002 и так далее! Свои футболисты!

О Дзюбе:

Юмор тонкий — но понимают не все. Карпин так и не оценил. Где-то Артем переборщил! Эгоист. Но так и должно быть. Такие матчи как с Испанией его закалили. Это как в боксе: «Бей-бей, руку сломаешь — мне победу присудят...». Прежде тоже мог закуситься. В Томске просто сожрал Прудникова, ни одного шанса конкуренту не дал. Может лишнее ляпнуть — как про Манчини. Высказался, что тот «не тренер». Разве так можно?

О нелепой ошибке:

Изучаю договор по Медведеву с «Сибирью». Как обычно, за каждые пять игр — двадцатка. Все прописали! Чемпионат, Кубок России. Медведев забивает 19 мячей. В тот год выходим в финал Кубка — три положил в полуфинале. Впервые в истории «Сибирь» в премьер-лиге. Медведев уже легенда города. Первый мяч на высшему уровне — тоже его. В еврокубках обыгрываем «Аполлон». Вдруг говорят: «Алексей Николаевич, а мы двадцатку-то не заплатим!» — «Почему?!» — «Смотрите договор — про еврокубки ни слова...». Мне казалось — смешно было бы, если б у команды, которая вот-вот вылетит во вторую лигу, я начал прописывать еврокубки. Подумали бы: он что, сумасшедший? Но после этого пишу!

О том, как его «кинул» Ломовицкий:

Вот был у меня Ломовицкий, курировал его Ваня Бакулин. С чем только не помогали — с институтом, права получить, нашли ему тренера по физподготовке... Потом своему помощнику Бакулину говорю: «Ваня, ты ситуацию с Ломовицким контролируешь? Скоро контракт со „Спартаком“ заканчивается». Думал, специально пауза выдерживается. А потом узнаем — 700 тысяч долларов за новый контракт Ломовицкого выписано на другого агента, литовца. Федун подтвердил. Ломовицкий не брал трубку. Потом в газетах читаем — игрок продлил контракт со «Спартаком». Обычный «кидок». Впрочем, не жалко. Ну что такое — Ломовицкий? Болельщики освистывали. Бакаев пришел на его позицию — все, играть негде. Никому он в «Спартаке» не нужен.

Цитаты из интервью взяты с сайта sport-express.ru.