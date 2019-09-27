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Жемалетдинов: «С „Зенитом“ без Азмуна справиться проще»

сегодня, 23:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов похвалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна накануне матча 11-го тура РПЛ между этими командами.

В «Рубине» я пересекались с Сердаром Азмуном и Магомедом Оздоевым. Мы нормально общаемся. На игре можем увидеться, перекинуться парой фраз или сообщение друг другу написать. Но близкими приятелями нас не назовешь.

Нам будет на руку, если Сердар не сыграет. Он и в «Рубине» был одним из ключевых футболистов, и в «Зените» на первых ролях. С «Зенитом» без Азмуна справиться проще.

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Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   65 / 853
сегодня в 23:10
а кто тебе сказал что Азмуна не будет?!все решиться завтра)
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