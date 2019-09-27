Жемалетдинов: «С „Зенитом“ без Азмуна справиться проще»

Форвард «Локомотива» похвалил нападающего «Зенита» накануне матча 11-го тура РПЛ между этими командами.

В «Рубине» я пересекались с Сердаром Азмуном и Магомедом Оздоевым. Мы нормально общаемся. На игре можем увидеться, перекинуться парой фраз или сообщение друг другу написать. Но близкими приятелями нас не назовешь.

Нам будет на руку, если Сердар не сыграет. Он и в «Рубине» был одним из ключевых футболистов, и в «Зените» на первых ролях. С «Зенитом» без Азмуна справиться проще.