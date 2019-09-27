Жемалетдинов: «Мы обязаны побеждать „Зенит“»

Форвард «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 11-го тура РПЛ .

«Локо» обязан побеждать. Мы ведь дома играем, при своих болельщиках. Будет серьезный бой. Наша команда выйдет на поле с мыслями только о победе. У нас сейчас идет хорошая серия в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Думаю, игра опять пройдет на встречных курсах. «Зенит» любит атаковать, но и мы – тоже. Наша команда набрала хороший ход, постараемся навязать сопернику свой футбол. Результат обычно складывается из множества факторов. Это и физические кондиции, и морально-волевые качества, и тактика.

Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенит». В то же время впереди еще много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица еще не устоялась. Но естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне.