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Жемалетдинов: «Мы обязаны побеждать „Зенит“»

сегодня, 23:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 11-го тура РПЛ.

«Локо» обязан побеждать. Мы ведь дома играем, при своих болельщиках. Будет серьезный бой. Наша команда выйдет на поле с мыслями только о победе. У нас сейчас идет хорошая серия в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Думаю, игра опять пройдет на встречных курсах. «Зенит» любит атаковать, но и мы – тоже. Наша команда набрала хороший ход, постараемся навязать сопернику свой футбол. Результат обычно складывается из множества факторов. Это и физические кондиции, и морально-волевые качества, и тактика.

Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенит». В то же время впереди еще много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица еще не устоялась. Но естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне.

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Все комментарии
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   347 / 853
сегодня в 23:24
договорняк будет, полагаю
спартак 1987
спартак 1987
   509 / 853
сегодня в 23:15
как только футболисты начинают трепаться в сми перед важной игрой про победу их команды...значит точно проиграют
ermak6848
ermak6848
   187 / 853
сегодня в 23:09
кто выиграет - тот будет Чемпионом России
( гадали на кофейной гуще, лёжа на стареньком диване...)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 853
сегодня в 23:08
Удачи, все решат моменты и.... судья
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