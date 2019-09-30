Санчес: «Хочу выиграть Лигу Чемпионов с „Интером“»

Вингер миланского «Интера» рассказал о своём этапе карьеры в стане «нераздурри»:

Каждый игрок хочет играть в Лиге Чемпионов. Играть - значить хотеть победить. Это особое чувство, и надеюсь смогу пережить это вместе с «Ювентусом». «Интер» превращается в большую силу, они не играли несколько лет в Лиге Чемпионов. Я решил вернуться в Италию и добыть трофеи для клуба.