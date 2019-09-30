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Санчес: «Хочу выиграть Лигу Чемпионов с „Интером“»

сегодня, 10:06

Вингер миланского «Интера» Алексис Санчес рассказал о своём этапе карьеры в стане «нераздурри»:

Каждый игрок хочет играть в Лиге Чемпионов. Играть - значить хотеть победить. Это особое чувство, и надеюсь смогу пережить это вместе с «Ювентусом». «Интер» превращается в большую силу, они не играли несколько лет в Лиге Чемпионов. Я решил вернуться в Италию и добыть трофеи для клуба.

Напомним, что Санчес в матче прошлого тура Серии А забил и заработал красную карточку.

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RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:27
и надеюсь смогу пережить это вместе с "Ювентусом"

Аффтар гобб штолэ
Garrincha58
Garrincha58
   273 / 904
сегодня в 10:21
ты уже сбитый летун сначала в состав попади, а потом мечтай
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   334 / 904
сегодня в 10:21
Один португалец из старой посудомойки тоже верит в чудеса, но в его случае чудеса закончились с уходом из под крылышка Переса...
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