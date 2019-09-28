Экс-игрок МЮ Андерсон: «Почти все мои друзья детства скончались»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал о своем детстве и игре при Алексе Фергюсоне.

Я очень рано стал мужчиной. Когда мне было 15 лет, я уже рассуждал как 24-летний и принимал непростые решения. Я должен был помогать семье, что и делаю до сих пор. Надеюсь, смогу помогать им до старости.

В 2001 году умер отец, и примерно в то же время многие мои друзья детства начали пробовать наркотики. Они умирали прямо на моих глазах, это было ужасно. Почти все они скончались. Тогда я понял, что должен выбрать иной путь. Футбол мне очень в этом помог.

Мне повезло встретить Алекса Фергюсона. Он настоящий футбольный идол. Ради него я был готов на многое. Играл через боль, оставался на поле, когда терпеть уже не было сил. Чувствовал, что он заботится обо мне. Когда мне было всего 18 лет, он выпускал меня в самых важных матчах. Я до сих пор благодарен ему. Моя карьера в «Манчестер Юнайтед» закончилась с уходом Фергюсона.