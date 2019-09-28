Дрогба: «И Неймар, и Мбаппе однажды выиграют золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» дал оценку перспективам игроков « ПСЖ » Неймара и на «Золотой мяч».

Связка Мбаппе - Неймар сильна потому что они невероятно дополняют друг друга. Неймар любит создавать пространство, Килиан любит его заполнять. Неймар создает, Килиан завершает и это отлично работает. Просто понаблюдайте за ними, когда они играют вместе, они постоянно ищут друг друга на поле. Это первое, что они делают. Когда они не играют, « ПСЖ » становится гораздо слабее.



Неймар помогает Мбаппе прогрессировать. Потому что в Лиге 1 у Мбаппе больше всего шансов забить. Чем больше у Килиана будет возможностей забить, тем больше он будет набирать очков и прогрессировать. Это арифметика. Но нужно уточнить, что ему совершенно не обязательно всегда иметь рядом Неймара, чтобы становиться сильнее. Он отличный игрок, который в будущем станет звездой, что бы не случилось.

Кто из них ближе к «Золотому мячу»? Вы заставляете меня переживать (улыбается). Меня только что назначили послом «Золотого мяча», я должен быть нейтральным!

Однажды и Неймар, и Мбаппе выиграют «Золотой мяч». Они – часть небольшой группы феноменальных игроков.