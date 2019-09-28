Дрогба: «И Неймар, и Мбаппе однажды выиграют золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба дал оценку перспективам игроков «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».
Связка Мбаппе - Неймар сильна потому что они невероятно дополняют друг друга. Неймар любит создавать пространство, Килиан любит его заполнять. Неймар создает, Килиан завершает и это отлично работает. Просто понаблюдайте за ними, когда они играют вместе, они постоянно ищут друг друга на поле. Это первое, что они делают. Когда они не играют, «ПСЖ» становится гораздо слабее.
Неймар помогает Мбаппе прогрессировать. Потому что в Лиге 1 у Мбаппе больше всего шансов забить. Чем больше у Килиана будет возможностей забить, тем больше он будет набирать очков и прогрессировать. Это арифметика. Но нужно уточнить, что ему совершенно не обязательно всегда иметь рядом Неймара, чтобы становиться сильнее. Он отличный игрок, который в будущем станет звездой, что бы не случилось.
Кто из них ближе к «Золотому мячу»? Вы заставляете меня переживать (улыбается). Меня только что назначили послом «Золотого мяча», я должен быть нейтральным!
Однажды и Неймар, и Мбаппе выиграют «Золотой мяч». Они – часть небольшой группы феноменальных игроков.
Также оценку игрокам дал главный тренер парижской команды Томас Тухель.