Тайсон: «Будем стараться показать красивый футбол с „Аталантой“»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с «Аталантой».

Настраиваемся на сложную игру против сильного соперника. В каждом соревновании ты должен отдавать максимум. Мы должны отдать все силы, как минимум, чтобы уйти со стадиона с мыслью, что мы сделали все, что смогли".

Я знаю хорошо Гомеса, мы играли с ним в Металлисте, как и Марлос. Я не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса. Играем команда, побеждает коллектив. Ни в коем случае нельзя говорить, что это игра Тайсона и Гомеса. Завтра играет Шахтер и Аталанта".

Для нас очень важно завтра и хорошо атаковать, и обороняться. Будет все совсем по-другому. Нужно забыть матч с Манчестер Сити. Нельзя приезжать на матч с Аталантой и только обороняться. Мы будем стараться показать красивый футбол с первой и до последней минуты.