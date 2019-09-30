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Томас Партей: «Ждем непростой игры с „Локомотивом“»

сегодня, 18:55
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Партей поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Все матчи важны, думаем только о победе, ждем непростой игры, мы очень много работаем, будет сложный матч. Самое важное, что мы работаем каждый день, и работаем хорошо. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. У нас состав с опытом, все нормально в этом плане, никто особо не нервничает.

 Ранее свое мнение озвучил главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

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cska plus
cska plus
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Colchoneros
Colchoneros
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Не исключено!
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