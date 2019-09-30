Томас Партей: «Ждем непростой игры с „Локомотивом“»

Полузащитник мадридского «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Все матчи важны, думаем только о победе, ждем непростой игры, мы очень много работаем, будет сложный матч. Самое важное, что мы работаем каждый день, и работаем хорошо. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. У нас состав с опытом, все нормально в этом плане, никто особо не нервничает.