Шалимов официально назначен на пост главного тренера «Ахмата»

сегодня, 00:07

Экс-главный тренер «Краснодара» назначен на пост наставника «Ахмата».

Во вторник российский специалист прибудет в расположение клуба и будет готовить команду, ближайшую игру которой предстоит провести уже 5 октября в Уфе. В штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев (старший тренер), Равиль Сабитов и Андрей Митин.



Напомним, что после поражения от «Сочи» Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера грозненской команды.