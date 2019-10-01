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Шалимов официально назначен на пост главного тренера «Ахмата»

сегодня, 00:07

Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назначен на пост наставника «Ахмата».

Во вторник российский специалист прибудет в расположение клуба и будет готовить команду, ближайшую игру которой предстоит провести уже 5 октября в Уфе. В штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев (старший тренер), Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Напомним, что после поражения от «Сочи» Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера грозненской команды.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   136 / 910
сегодня в 00:18
Эх, такого кандидата спартак упустил...
Кто же теперь будет ставить стеночки, забегания, кружева...
particular
particular ответил nubom
   35 / 910
сегодня в 00:17
С чем его и поздравляю!
Спасителем быть почётно, но не просто... Давление на всех уровнях обеспечено...
nubom
nubom
   155 / 910
сегодня в 00:14
С чем его и поздравляю!
drug01
drug01
   123 / 910
сегодня в 00:14
Не везёт Ахмат-не тот тренер едет поднимать игру!
волгoдoн
волгoдoн
   73 / 910
сегодня в 00:13
физрук
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   108 / 910
сегодня в 00:12
Надеюсь Шалимов отправит ахмат в фнл
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