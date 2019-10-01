Шалимов официально назначен на пост главного тренера «Ахмата»

Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назначен на пост наставника «Ахмата».
Во вторник российский специалист прибудет в расположение клуба и будет готовить команду, ближайшую игру которой предстоит провести уже 5 октября в Уфе. В штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев (старший тренер), Равиль Сабитов и Андрей Митин.
Напомним, что после поражения от «Сочи» Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера грозненской команды.
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