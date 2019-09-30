«Уфа» предложила помощь «Спартаку» с главным тренером

сегодня, 09:20

Помощь «Спартаку» с назначением главного тренера предложила «Уфа».

Клуб заявил, что готов отдать москвичам , которого уфимцы предлагали год назад после увольнения . Однако, в тот момент «Спартак» предложением не воспользовался.

Накануне главный тренер москвичей был уволен со своего поста.