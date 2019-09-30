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«Уфа» предложила помощь «Спартаку» с главным тренером

сегодня, 09:20

Помощь «Спартаку» с назначением главного тренера предложила «Уфа».

Клуб заявил, что готов отдать москвичам Сергея Томарова, которого уфимцы предлагали год назад после увольнения Массимо Карреры. Однако, в тот момент «Спартак» предложением не воспользовался.

Накануне главный тренер москвичей Олег Кононов был уволен со своего поста.

 

 

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   68 / 904
сегодня в 10:40
над спартаком только ленивый не поиздевался. надо же суметь до такого уровня клуб опустить, что тебя вчерашние фнловцы троллят
Binger
Binger
   20 / 904
сегодня в 10:29
Свиньи тонут, а орут Зенит.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   215 / 904
сегодня в 10:15
Я в шоке! Над народными глумятся, все кому не лень. Вот знаменитый мясной дух!!!!
cska plus
cska plus
   13 / 904
сегодня в 09:58
Все подкалывают хрющек ну а Уфы это получилось знатно.
Армейская душа
Армейская душа
   23 / 904
сегодня в 09:53
Знатно Уфа свиней затролила )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   437 / 904
сегодня в 09:51
Федун , ФАС !
LOpp
LOpp
   22 / 904
сегодня в 09:49
Федун, жри!
nikoladolgov
nikoladolgov
   65 / 904
сегодня в 09:46
Да устройте этого Томарова в Уфе хоть дворником, зачем человека мучать ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 904
сегодня в 09:42
Народных троллят все кому не лень...
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 904
сегодня в 09:40
Во,блин,"кузница кадров"! То-ли издеваются,то-ли самомнение запредельное.
Знатог
Знатог
   108 / 904
сегодня в 09:38
Решили заслать штирлица.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 904
сегодня в 09:37
Только ленивый не прикалывается над бело - красными!!!
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   36 / 904
сегодня в 09:36
замените Евсеева Томарой))))
viv
viv
   60 / 904
сегодня в 09:35
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       307 / 904
    сегодня в 09:31
    Себе оставьте.
    RussianMango
    RussianMango
       110 / 904
    сегодня в 09:30
    Уфа решила потроллить Спартак? Таких Тамар и у мясных целая свора.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 904
    сегодня в 09:28
    Вы уже убили игру зенита Семаком
    Binger
    Binger
       20 / 904
    сегодня в 09:23
    Очень выгодное предложение.
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