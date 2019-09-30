«Уфа» предложила помощь «Спартаку» с главным тренером

Помощь «Спартаку» с назначением главного тренера предложила «Уфа».
Клуб заявил, что готов отдать москвичам Сергея Томарова, которого уфимцы предлагали год назад после увольнения Массимо Карреры. Однако, в тот момент «Спартак» предложением не воспользовался.
Накануне главный тренер москвичей Олег Кононов был уволен со своего поста.
Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете? 🙇♂️ pic.twitter.com/BWfH7jQUPw— ФК УФА (@UfaFc) September 29, 2019