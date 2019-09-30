10 худших тренеров в истории «Спартака»

Олег Кононов даже здесь не первый. Но близок к вершине в рейтинге злодеев. О главных мучителях спартаковских болельщиков в порядке возрастания садизма — на «Соккер.ру».
10 место. Рауль Рианчо (Испания) — 2018 год (и. о.)
Начнем с исполняющих обязанности, которые не смогли переломить ситуацию и не воспользовались своим шансом зацепиться за тренерское кресло. У Рауля Рианчо точно были такие амбиции, он прямо говорил, что с удовольствием останется «в таком большом и прекрасном клубе» как «Спартак», если руководство посчитает его достойным кандидатом. Но результатами смешной испанский дядька, похожий на Альфа из сериала, не порадовал, выиграв лишь в двух матчах из шести, зато запомнился огненными пресс-конференциями и спичами о восходе солнца.
9 место. Дмитрий Гунько (Россия) — 2014 год (и. о.)
Хорошо проявивший себя у руля молодежной команды «Спартака» тренер оказался во главе империи весной 2014-го после глупого увольнения Карпина. «Спартак» буксовал на старте сезона, но на момент отставки Валерия Георгиевича шел третьим с отставанием в 4 очка от лидера. Гунько проиграл 5 матчей из 9, в итоговой таблице «красно-белые» оказались на шестом месте с отставанием от первой строчки в 14 очков. А ведь перед назначением Гунько всерьез говорили о том, что он может избавиться от приставки «исполняющий обязанности».
8 место. Невио Скала (Италия) — 2004
В «Спартак» приехал на закате карьере, по ходу которой выигрывал кубки с «Пармой» и дортмундской «Боруссией». Конечно, нужно учитывать и время, в которое Скала оказался в «Спартаке»: кругом разруха, сорванные трансферные обещания и отсутствие грамотного менеджмента. Впрочем, что изменилось за эти годы? А результаты итальянца обязывают включить его в этот список: у Невио поражений меньше, чем побед, 12 против 14, и разница голов отрицательная — 43:47.
7 место. Сергей Сальников (СССР) — 1967
Легендарный футболист московского «Спартака», один из лучших крайних нападающих клуба в истории, но как главный тренер себя не показал. Сергей Сергеевич работал помощником у Гуляева и Симоняна, но было два периода, когда ему доверяли рулить «Спартаком» самостоятельно. Получалось не очень здорово: в 49 матчах 16 побед, 17 ничьих и 16 поражений, пропущенных голов больше, чем забитых — 51:55.
6 место. Дмитрий Аленичев (Россия) — 2015-2016
Носитель спартаковского духа, стеночек и забеганий пришел в «Спартак» ставить атакующий футбол, но в некоторых матчах почему-то выпускал на поле по 7 защитников. После двух шестых мест кряду под руководством Аленичева «Спартак» финишировал не намного выше — пятым, но в квалификации Лиги Европы позорно вылетел от кипрского АЕКа. Дмитрий Анатольевич ушел под свист и улюлюканье, зато оставил Массимо Каррере хороший багаж, который стал мемом.
5 место. Мурат Якин (Швейцария) — 2014-2015
При Мурате Якине все начиналось весьма неплохо, но потом земля стала уходить из-под ног швейцарского тренера, например, «Спартак» не договорился о новом контракте с Дзюбой, вокруг которого строилась игра в атаке. Под новые обстоятельства Якин не подстроился, весной у него в основе играли Давыдов и Кротов, а «Спартак» подал все ниже и ниже, футболисты играли как будто через силу, только Квинси Промес старался всем понравиться. Апофеозом карьеры Якина в России является поражение «Спартака» в первом дерби с ЦСКА на «Открытие Арене» со счетом 0:4.
4 место. Микаэль Лаудруп (Дания) — 2008-2009
А вот Лаудруп выиграл у ЦСКА, прервав почти восьмилетнюю серию «Спартака» без побед над армейцами в дерби. За это болельщики датчанину до сих пор благодарны, но если критически оценивать его карьеру у руля «красно-белых», то это было ужасно. Микаэль так и не понял, что в России футболистов нужно в прямом смысле тренировать, а не просто показывать свое высочайшее мастерство на тренировках. Из 22 матчей датчанин проиграл 10, а побед у него меньше трети — 31.8%.
3 место. Олег Кононов (Россия) — 2018-2019
Можно сказать на языке точных цифр: среди 15 тренеров «Спартака», которые преодолели отметку в 36 матчей у руля команды, у Олега Кононова худший показатель набранных очков — 50%, побед при этом 44.4%, а разница мячей 44:42. Однако дело не только в цифрах, но и в самой фигуре Олега Георгиевича — в его поведении, манере объясняться, в его лицемерии относительно принципов и целей и так далее. Кононов — это такой антитренер, с которым ни один здравомыслящий болельщик не хочет себя ассоциировать, даже если первоначально поддерживал тренера, являющего частью команды.
2 место. Андрей Чернышов (Россия) — 2003
Впрочем, нужно напомнить, что в спартаковской истории бывали тренеры и хуже. Например, Андрей Чернышов, который пришел после Олега Романцева. Дело даже не в том, что при нем «Спартак» в 10 матчах 5 раз выиграл и 5 раз проиграл. Именно при Чернышове случился допинговый скандал, и «Спартаку» пришлось долго тащить за собой бромантановый след, а Егор Титов вынужден был пропустить год из-за дисквалификации.
1 место. Анатолий Крутиков (СССР/Россия) — 1976
А на первом месте, худший из худших, тот самый единственный тренер, который вылетел со «Спартаком» из высшей лиги. Десять лет Крутиков играл за «Спартак», становился чемпионом СССР, но лучше бы не становился тренером. В сезоне-1976 «красно-белые» выиграли только 9 матчей, еще 5 свели к ничьим, а проиграли в 17-ти встречах. Забили 28 голов, пропустили 40. И следующий сезон провели в Пердиве.
да и скорее вариант с Черчесовым на уме был.
но если и будет иностранец то точно зовут не на семь месяцев!
так что вариант с Черчесовым тоже походу отпал!
да и скорее вариант с Черчесовым на уме был.
но если и будет иностранец то точно зовут не на семь месяцев!
так что вариант с Черчесовым тоже походу отпал!
Нобель Арустамян: "У Цорна есть пара кандидатов - из Голландии и Германии".
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассматривает варианты с поиском зарубежного тренера после отставки Олега Кононова.
— Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке. Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна, — приводит его слова «Матч ТВ».
Нобель Арустамян: "У Цорна есть пара кандидатов - из Голландии и Германии".
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассматривает варианты с поиском зарубежного тренера после отставки Олега Кононова.
— Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке. Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна, — приводит его слова «Матч ТВ».