10 худших тренеров в истории «Спартака»

сегодня, 13:07

Олег Кононов даже здесь не первый. Но близок к вершине в рейтинге злодеев. О главных мучителях спартаковских болельщиков в порядке возрастания садизма — на «Соккер.ру».

10 место. Рауль Рианчо (Испания) — 2018 год (и. о.)

Начнем с исполняющих обязанности, которые не смогли переломить ситуацию и не воспользовались своим шансом зацепиться за тренерское кресло. У Рауля Рианчо точно были такие амбиции, он прямо говорил, что с удовольствием останется «в таком большом и прекрасном клубе» как «Спартак», если руководство посчитает его достойным кандидатом. Но результатами смешной испанский дядька, похожий на Альфа из сериала, не порадовал, выиграв лишь в двух матчах из шести, зато запомнился огненными пресс-конференциями и спичами о восходе солнца.

9 место. Дмитрий Гунько (Россия) — 2014 год (и. о.)

Хорошо проявивший себя у руля молодежной команды «Спартака» тренер оказался во главе империи весной 2014-го после глупого увольнения Карпина. «Спартак» буксовал на старте сезона, но на момент отставки Валерия Георгиевича шел третьим с отставанием в 4 очка от лидера. Гунько проиграл 5 матчей из 9, в итоговой таблице «красно-белые» оказались на шестом месте с отставанием от первой строчки в 14 очков. А ведь перед назначением Гунько всерьез говорили о том, что он может избавиться от приставки «исполняющий обязанности».

8 место. Невио Скала (Италия) — 2004

В «Спартак» приехал на закате карьере, по ходу которой выигрывал кубки с «Пармой» и дортмундской «Боруссией». Конечно, нужно учитывать и время, в которое Скала оказался в «Спартаке»: кругом разруха, сорванные трансферные обещания и отсутствие грамотного менеджмента. Впрочем, что изменилось за эти годы? А результаты итальянца обязывают включить его в этот список: у Невио поражений меньше, чем побед, 12 против 14, и разница голов отрицательная — 43:47.

7 место. Сергей Сальников ( СССР ) — 1967

Легендарный футболист московского «Спартака», один из лучших крайних нападающих клуба в истории, но как главный тренер себя не показал. Сергей Сергеевич работал помощником у Гуляева и Симоняна, но было два периода, когда ему доверяли рулить «Спартаком» самостоятельно. Получалось не очень здорово: в 49 матчах 16 побед, 17 ничьих и 16 поражений, пропущенных голов больше, чем забитых — 51:55.

6 место. Дмитрий Аленичев (Россия) — 2015-2016

Носитель спартаковского духа, стеночек и забеганий пришел в «Спартак» ставить атакующий футбол, но в некоторых матчах почему-то выпускал на поле по 7 защитников. После двух шестых мест кряду под руководством Аленичева «Спартак» финишировал не намного выше — пятым, но в квалификации Лиги Европы позорно вылетел от кипрского АЕКа. Дмитрий Анатольевич ушел под свист и улюлюканье, зато оставил Массимо Каррере хороший багаж, который стал мемом.

5 место. Мурат Якин (Швейцария) — 2014-2015

При Мурате Якине все начиналось весьма неплохо, но потом земля стала уходить из-под ног швейцарского тренера, например, «Спартак» не договорился о новом контракте с Дзюбой, вокруг которого строилась игра в атаке. Под новые обстоятельства Якин не подстроился, весной у него в основе играли Давыдов и Кротов, а «Спартак» подал все ниже и ниже, футболисты играли как будто через силу, только Квинси Промес старался всем понравиться. Апофеозом карьеры Якина в России является поражение «Спартака» в первом дерби с ЦСКА на «Открытие Арене» со счетом 0:4.

4 место. Микаэль Лаудруп (Дания) — 2008-2009

А вот Лаудруп выиграл у ЦСКА , прервав почти восьмилетнюю серию «Спартака» без побед над армейцами в дерби. За это болельщики датчанину до сих пор благодарны, но если критически оценивать его карьеру у руля «красно-белых», то это было ужасно. Микаэль так и не понял, что в России футболистов нужно в прямом смысле тренировать, а не просто показывать свое высочайшее мастерство на тренировках. Из 22 матчей датчанин проиграл 10, а побед у него меньше трети — 31.8%.

3 место. Олег Кононов (Россия) — 2018-2019

Можно сказать на языке точных цифр: среди 15 тренеров «Спартака», которые преодолели отметку в 36 матчей у руля команды, у Олега Кононова худший показатель набранных очков — 50%, побед при этом 44.4%, а разница мячей 44:42. Однако дело не только в цифрах, но и в самой фигуре Олега Георгиевича — в его поведении, манере объясняться, в его лицемерии относительно принципов и целей и так далее. Кононов — это такой антитренер, с которым ни один здравомыслящий болельщик не хочет себя ассоциировать, даже если первоначально поддерживал тренера, являющего частью команды.

2 место. Андрей Чернышов (Россия) — 2003

Впрочем, нужно напомнить, что в спартаковской истории бывали тренеры и хуже. Например, Андрей Чернышов, который пришел после Олега Романцева. Дело даже не в том, что при нем «Спартак» в 10 матчах 5 раз выиграл и 5 раз проиграл. Именно при Чернышове случился допинговый скандал, и «Спартаку» пришлось долго тащить за собой бромантановый след, а Егор Титов вынужден был пропустить год из-за дисквалификации.

1 место. Анатолий Крутиков ( СССР /Россия) — 1976